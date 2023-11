Polacy APELUJĄ do Donalda Tuska. Niech da ludziom KASĘ i pochyli się nad BIEDNYMI!

„Co rząd Donalda Tuska powinien w pierwszej kolejności zmienić”, zapytał Adam Feder emerytkę, która karmiła gołębie. „A nie może być nasz premier? Panie, mi to serce pęka i sama płaczę… Nie może być? Nie chcą do niego dołączyć?”, pytała kobieta łamiącym się głosem i przekonywała, że premierem powinien być Mateusz Morawiecki. „Przede wszystkim media trzeba odzyskać. Tym ludziom trzeba zacząć tłumaczyć, jaka jest prawda”, przekonywał sprzedawca kwiatów. „Żeby dostęp do lekarzy był szybszy”, apelowała emerytka. „Najważniejsze są podwyżki dla nauczycieli”, przekonywała kolejna. „Żeby pan Donald Tusk pochylił się nad tymi, co najmniej zarabiają, co mają jakieś problemy”, wyliczał mężczyzna, który dorabia do emerytury, handlując przed Halą Mirowską w Warszawie. „Niech da kasę takim jak ja na piweczko, znaczy na mleczko dla kota, no i już!”, podsumował. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

Niech Tusk da ludziom KASĘ i pochyli się nad BIEDNYMI! Apel Polaków. WZRUSZAJĄCE słowa | Komentery