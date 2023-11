PiS do WIĘZIENIA! Polacy ŻĄDAJĄ rozliczenia polityków !

„Dlaczego chcecie ich rozliczać, jak oni samo dobro robili?”, wypaliła emerytka. „Dla Tuska powinna być kara! Nie było Tuska, to był spokój w Polsce!”, zgodził się mężczyzna ”. Na pewno dużo przekrętów za czasów pandemii, afera z tymi wizami”, wymieniał młody mężczyzna, który domaga się rozliczenia polityków PiS. „Jak oni się nachapali, Pinokio Morawiecki miliony złotych, to ja nigdy się nie dorobię takich pieniędzy”, dodał kolejny przechodzień. Za sądownictwo trzeba ich rozliczyć, za rozwalenie sądów, za prokuraturę, co zrobili z prokuraturą? Uzależnili ją od władzy”, wyliczał emeryt. „Wszystko było tak, że tego do więzienia, tego do więzienia... To teraz niech Kaczyński idzie do więzienia”, domagał się sprawiedliwości mężczyzna. Przysłuchująca się temu wywodowi emerytka w końcu nie wytrzymała: „Nic nie trwa wiecznie. Kiedyś ta koalicja przegra i to właśnie ich będą rozliczać!” - stwierdziła. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

