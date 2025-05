Kaczyński jednym filmikiem puszczonym do sieci rozgrzał Internet do czerwoności! Szok, jaki telefon ma w ręku

Szok, co poseł Konfederacji wrzucił do sieci tuż przez niedzielnymi marszami! To ma być śmieszne?!

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł Przemysław Witek z Koalicji Obywatelskiej został zapytany o to, czy jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to rzeczywiście nie podpisałby ustawy, która podnosi podatki, co jest jednym z postulatów Sławomira Mentzena i tym, czego oczekują wyborcy polityka Konfederacji. A to przecież m.in. o nich teraz toczy się wyborcza gra. Poseł Witek przyznał, że to dobre rozwiązanie, a dopytany przez prowadzącą rozmowę Agnieszkę Gozdyrę "Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki?" z rozbrajającą wręcz szczerością odparł: - Cóż szkodzi obiecać? - na co zebrani zareagowali śmiechem. Dopiero po chwili poseł Witek zauważył, że to, co powiedział wywołało taki a nie inny skutek i dodał, że to "tylko taki żart".

Kaczyński rozpalił Internet. Wystarczyło jedno nagranie

Internauci i politycy opozycji od razu zaczęli żartować z tych słów. Na komentarz zdecydował się nawet Jarosław Kaczyński. Na koncie na X prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pojawiło się nagranie z Kaczyńskim. Przedstawia ono prezesa przy stole, w tle widać biało-czerwoną flagę i słychać, że prezes PiS ogląda nagranie wspomnianego programu na telefonie (innym niż ten, który sam posiada). Po czym Jarosław Kaczyński mówi:

Szanowni państwo, słowo honoru, że to nie na zamówienie naszego sztabu - mówi żartując, ale z poważną miną.

Internauci od razu skomentowali nagranie: - Panie Prezesie jest Pan Mistrzem😍🌹🤣 A kwiaty posłowi Witkowi powinniście wysłać😉; Pan Prezes to prawdziwa SIGMA!😎; Prezes jak zawsze NAJLEPSZY! 👑🎩 Im wystarczy pozwolić mówić...; Złoto