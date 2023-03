Religijny gej wyznaje: "Matka Boża zeswatała mnie z partnerem". Modlił się 54 dni

Kamil Starczyk od dawna wie, że jest osobą LGBT. - Miałem dziewczynę w młodym wieku, ale wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy ze swojej seksualności. Gdy już sobie zdałem, to nie miałem myśli, żeby udawać związek z kobietą - zdradził dziennikarz, który nie ukrywa swojego przywiązania do wiary i Kościoła. Jego orientacja seksualna i religijność sprawiała, że spotkał się z hejtem i z lewicy, i z prawicy. Religijny gej myślałem nawet o wstąpieniu do zakonu! Mniej więcej dwa lata temu przez 54 dni odmawiał Nowennę Pompejańską. - Prosiłem o jakąś wskazówkę, bo - po atakach na osoby LGBT - w tyle głowy miałem myśli, że może powinienem wstąpić do zakonu po to, aby uciec od grzechu - wyznał dziennikarz i aktywista. Dzień po zakończeniu nowenny Kamil Starczyk poszedł do znajomych na pierwszą od wielu tygodni imprezę. - Tam poznałem partnera, z którym jestem do dziś. Uderzyła we mnie strzała amora - mówił nam religijny gej. - Śmiało mogę powiedzieć, że Matka Boże zeswatała mnie z moim partnerem - podkreślił.

