Karol Nawrocki przywiózł Donaldowi Trumpowi prezenty! Wiemy, co mu dał

Prezydent Karol Nawrocki odbył 3 września wizytę w USA, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Nad Waszyngtonem przeleciała formacja amerykańskich myśliwców, oddając hołd polskiemu pilotowi oraz relacjom polsko-amerykańskim.

Prezydent Nawrocki wręczył Trumpowi obraz nawiązujący do jego przemówienia z 2017 roku oraz opaskę z Powstania Warszawskiego.

Podczas spotkania omówiono kwestie bezpieczeństwa oraz polskie inwestycje w obronność regionu.

Prezydent Karol Nawrocki odbył 3 września swoją pierwszą zagraniczną wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydent USA przywitał go z honorami od strony południowej Białego Domu. Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego uścisku dłoni i krótkiej rozmowy w towarzystwie uśmiechów. Kulminacyjnym momentem było pojawienie się nad Waszyngtonem formacji ośmiu amerykańskich myśliwców. Cztery F-16 oddały hołd pamięci majora Macieja "Slaba" Krakowiana, polskiego pilota, który zginął podczas przygotowań do AirSHOW w Radomiu. Kolejne cztery F-35 uczciły wyjątkowe relacje polsko-amerykańskie.

Podczas konferencji prasowej, po spotkaniu z Trumpem, prezydent Nawrocki poinformował o otrzymaniu zaproszenia na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami na Florydzie. Jak podkreślił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, to sygnał, że Polska rozpoczyna starania o dołączenie do tej prestiżowej grupy.

Prezent dla Donalda Trumpa

Ważne rozmowy i ustalenia to jednak nie wszystko. Nie zabrakło także serdecznych gestów. Jak zdradził w rozmowie z nami Adam Bielan, który pojechał do Stanów Zjednoczonych razem z Karolem Nawrockim, polski prezydent dał Donaldowi Trumpowi wyjątkowe podarunki.

- Prezydent Karol Nawrocki przekazał DOnaldowi Trumpowi dwa prezenty. Pierwszym z nich był obraz nawiązujący do przemówienia Donalda Trumpa z 2017 roku. Drugim podarunkiem była opaska z Powstania Warszawskiego, z Woli z1944 roku. Prezydent Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków więc ten prezent wpisał się w narrację - powiedział nam.

Co się działo w Gabinecie Owalnym?

Znaczna część spotkania odbyła się bez udziału mediów. Zalicza się do niej między innymi lunch, który wspólnie zjedli politycy. Adam Bielan uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co się działo za zamkniętymi drzwiami. Jak nam powiedział, poruszona została kwestia bezpieczeństwa oraz tego, ze Polacy "nie jadą na gapę", ale sami inwetują nie tylko w swoje bezpieczeństwo, ale też w bezpieczeństwo całego regionu. Podkreślono, że Polsce potrzebny jest silny sojusz z USA i NATO. Nie zabrakło także odwołań do historii, przywołując waleczność Polaków i momenty, w których przelewali krew dla obrony ojczyzny.

- Prezydent Donald Trump przyjął prezydenta Karola Nawrockiego bardzo serdecznie. Wspomniał, że jest silnym facetem. Było widać wielką sympatię - powiedział nam Adam Bielan.

