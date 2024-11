Karol Nawrocki udzielił wywiadu. Pojawił się wątek żony: "Od 17 lat służy"

- To z jednej strony zaszczyt, a z drugiej strony ogromne zobowiązanie i duży wysiłek, natomiast moja miłość do Polski dojrzewa już od wielu lat, a po 15 października 2023 roku, też jako prezes IPN, dostrzegałem wokół naszej działalności i w samej Polsce, jako obywatel RP, tego typu zmiany dynamiki politycznej, które mnie głęboko niepokoiły. Ograniczanie finansowania instytucji publicznych, w tym mojej instytucji, problemy z polskimi dyplomatami [...] uznałem, że Polska potrzebuje odpowiedzialności, a Polacy są gotowi, by poprzeć kandydata bezpartyjnego - mówił Karol Nawrocki.