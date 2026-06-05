Kasia Tusk pokazała swoje luksusowe życie. Japonia, modne lokale i jelenie jak z bajki

Kasia Tusk, córka premiera, ponownie zaprezentowała swój dopracowany świat w najnowszym cyklu "Last Month", pełnym ekskluzywnych kadrów.

Podróże do Japonii z malowniczymi ujęciami jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce "quiet luxury" budzą dyskusję o realnym koszcie takiego życia.

Odkryj, jak córka premiera buduje swój wizerunek i dlaczego jej luksusowe publikacje budzą tak szerokie zainteresowanie.

Kasia Tusk pokazała majowe kadry. Japonia przyciąga wzrok

Kasia Tusk od lat prowadzi blog Make Life Easier i buduje w sieci bardzo rozpoznawalny styl: elegancki, spokojny, modowy i podróżniczy. W najnowszym materiale z cyklu „Last Month” pokazała obserwatorom migawki z ostatnich tygodni. Wśród nich znalazły się ujęcia z Japonii, japońskie szyldy, restauracje, lotniskowe kadry, walizki oraz jelenie spacerujące wśród turystów.

Takie obrazki wielu osobom kojarzą się z Narą, jednym z najbardziej znanych miejsc w Japonii, gdzie jelenie swobodnie chodzą po parku i ulicach. Wpis córki premiera ma jednak nie tylko podróżniczy, ale też bardzo nastrojowy charakter.

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„Bez odejdzie w zapomnienie, a w zamian na jeziorach zakwitną nenufary” — napisała Kasia Tusk w opisie posta. Dalej zastanawiała się, czy problemy, które zaprzątały jej głowę w maju, stracą na znaczeniu.

Japonia, restauracje i stylizacje. Tak wygląda świat córki premiera

W materiale nie ma ostentacyjnego pokazywania bogactwa, ale luksus widać w detalach. Są eleganckie wnętrza, dopracowane stylizacje, modne lokale, podróże i estetyczne kadry, które wyglądają jak z magazynu lifestyle’owego. Kasia Tusk od dawna porusza się właśnie w takiej estetyce: „quiet luxury”, czyli spokojnego, dyskretnego luksusu.

Dla jednych to po prostu piękny internetowy album z podróży. Dla innych — obraz życia bardzo odległego od codzienności wielu polskich rodzin. Zwłaszcza że Japonia wciąż uchodzi za kierunek marzeń, na który trzeba zaplanować niemały budżet.

„Któreś ze wspomnień zapadnie mi w pamięć?”

Córka Donalda Tuska w opisie wpisu nie skupia się na cenach, podróży ani luksusie. Pisze raczej o przemijaniu, wspomnieniach i końcu maja.

„A może któreś ze wspomnień ostatnich tygodni szczególnie zapadnie mi w pamięć i będzie wracało każdej kolejnej wiosny?” — zastanawiała się. „Zaraz przejrzę razem z Wami majowe kadry i sprawdzę, które z nich mają na to największą szansę. Widzimy się na Makelifeeasier.pl” — dodała.

Luksus bez krzyku. Tak Kasia Tusk pokazuje swoje życie

Kasia Tusk nie pokazuje przepychu wprost. Nie eksponuje rachunków, cen ani drogich marek. Jej styl polega raczej na subtelnych sygnałach: dalekich podróżach, eleganckich miejscach, spokojnych wnętrzach i dopracowanych kadrach. Właśnie dlatego jej publikacje tak często przyciągają uwagę.

Nazwisko Kasi Tusk sprawia, że jej publikacje budzą większe zainteresowanie niż wpisy wielu innych influencerek. Choć zawodowo działa w branży modowej i lifestyle’owej, jest również córką urzędującego premiera. Z tego powodu nawet zwykłe relacje z podróży są często komentowane i analizowane szerzej niż tylko jako internetowe kadry z codziennego życia.

Choć nie zdradziła szczegółów wyjazdu, opublikowane zdjęcia po raz kolejny wpisują się w charakterystyczną estetykę Kasi Tusk. To kadry pełne spokoju, podróżniczych inspiracji i dopracowanych detali, które od lat przyciągają uwagę jej obserwatorów.

Wyjazd do Japonii pozostaje dla wielu Polaków marzeniem odkładanym na lata. Koszt takiej podróży dla dwóch osób może wynieść od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od standardu noclegów i sposobu podróżowania.

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Express Biedrzyckiej - WSTĘP