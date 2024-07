Kasia Tusk w króciutkiej spódniczce! Pokazała całe nogi

Czekał na Agatę Dudę pod kultową restauracją. Przywitała go pocałunkami

Co też wyrabia ten polityk od Tuska?! To jakieś szaleństwo

Kasia Tusk stawia na prostotę, klasykę i subtelną elegancję. Swoimi strojami udowadnia, że nie trzeba mieć wielu ubrań w szafie, by tworzyć różnorodne stylizacje na wszelkie okazje. Zawsze podkreśla, że najważniejsza jest jakość ubrań i ich uniwersalność. Ostatnio zaś zaczęła zgłębiać styl "tennis-core", który w luźny sposób nawiązuje do tego sportu i kibiców.

Blogerka nagrała także filmik, w którym prezentuje kilka stylizacji utrzymanych w tym stylu. Oglądamy ją w luźnych białych spodniach z materiału i jasnej bluzeczce z czarnymi lamówkami oraz z paskiem w talii. Do tego dobrała plecioną torbę i okulary przeciwsłoneczne, które podtrzymywały jej włosy.

Jednak to druga stylizacja zwala z nóg! Kasi Tusk postawiła na luźną, szarą bluzę, sportowe buty i czapeczkę z daszkiem. Wisienką na torcie była króciutka spódniczka, która wyeksponowała całe nogi i zachwyciła interneutów.

"Klasa jak zawsze"; "Co by na siebie nie założyła, wygląda genialnie. To niehumanitarne"; "Jeden z fajniejszych trendów" - czytamy w komentarzach.

Rzadko można podziwiać Kasię Tusk w tak skąpych ubraniach. Spódniczka mini to dla niej świetny wybór - tak zgrabne nogi idealnie nadają się na wybieg dla modelek!

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Kasia Tusk:

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Dalej