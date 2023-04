Kasia Tusk w płaszczyku za prawie 800 zł! Ładny?

TO JUŻ TYLE LAT

Po 13. latach wyszło na jaw, co Joanna Racewicz zrobiła z rzeczami męża Pawła. Nie każdy by się tak zachował

To koniec

NIE DO WIARY!

Kasia Tusk od lat zajmuje się modą. Zaczynała jako blogerka modowa, w końcu doczekała się własnej marki odzieżowej. Pod szyldem MLE Collection sprzedaje ubrania, które są limitowane i wytwarzane przez lokalnych wytwórców. - Największą wartością naszych projektów jest jakość, starannie wyselekcjonowane materiały i metka Made in Poland. Naturalne piękno najlepiej podkreślają dopracowane, funkcjonalne i proste kroje. Ponadczasowość naszych modeli i ich uniwersalny charakter pozwolą każdej kobiecie poczuć się wyjątkowo – czytamy na stronie marki. Oferta co jakiś czas się zmienia, prezentując ubrania dopasowane do aktualnej pory roku.

Kasia Tusk postanowiła pochwalić się beżowym przejściowym płaszczykiem. Luźny krój został wzbogacony o płachtę na plecach, a beżowy kolor sprawia, że będzie pasował do większości stylizacji. Córka Donalda Tuska dobrała do niego białe body i białe tenisówki oraz dżinsy. Za płaszczyk trzeba zapłacić 789 zł! Dla wielu kobiet to zdecydowanie za wysoka cena, jednak Kasia Tusk zawsze podkreśla, ze jakość stawia na pierwszym miejscu.

Sonda Podoba Ci się płaszczyk Kasi Tusk? Tak Nie