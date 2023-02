Katarzyna Kolenda-Zaleska ostro zrugana przez ministra z PO! Cały TVN będzie w szoku

Katrzyna Kolenda-Zaleska zrugana przez Jacka Rostowskiego

Katarzyna Kolenda-Zaleska czegoś takiego zapewne się nie spodziewała. Dziennikarka TVN wyraziła swoją krytyczną opinię na temat sejmowego występu znanego z nieszablonowych zachowań Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. - Jakie to przerażająco smutne. Co zrobili z Sejmu - tak podsumowała "popis" wiceministra rolnictwa Katarzyna Kolenda-Zaleska. Wydawało się, że po wygłoszeniu takiej opinii rzucą się na nią zwolennicy i politycy związani z obozem władzy. Gwiazda TVN została jednak potężnie zrugana przez Jacka Rostowskiego, czyli jednego z najważniejszych polityków w rządzie PO-PSL. - Trochę samokrytyki względem współodpowiedzialności środowiska dziennikarskiego za rządy PiS by się przydało, Pani Redaktor. Myśleliście że demokracja i praworządność są dane na zawsze, nie myśląc, że należy je bronić każdego dnia - wypalił były wicepremier i minister finansów.

Jacek Rostowski zaatakowany na Twitterze

Odpowiedzi Katarzyny Kolendy-Zaleskiej na Twitterze nie znaleźliśmy. Głos zabrali za to internauci. - Dokładnie! Mówiłem o tym dramacie już przed 2015. Im się wydawało, że może być tylko lepiej - stwierdził jeden z nich. Część użytkowników Twittera zaatakowała za to Jacka Rostowskiego. - Trochę pracy k**wa w tej opozycji, Panie Ministrze. Bo to dzięki wam niestety mamy druga kadencję, a i trzecia na horyzoncie - stwierdził dosadnie internauta. - Problemem jest tu raczej potwornie nieudolna opozycja... - ocenił kolejny.

