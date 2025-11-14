Kibice skandowali nazwisko prezydenta i wulgarnie obrażali Tuska. Stadion wrze

Na meczu obecni byli prezydent z synem.

Kibice skandowali nazwisko prezydenta.

W stronę Donalda Tuska pojawiły się bardzo ostre okrzyki.

Na stadionie pełen komplet – PGE Narodowy zapełniony do ostatniego miejsca.

Mamy zdjęcia z trybun i loży VIP.

Politycy na trybunach. Loża VIP w komplecie

Podczas meczu w loży VIP zgromadziła się grupa polityków, którzy pojawili się na stadionie z biało-czerwonymi szalikami i małymi flagami. Atmosfera była luźna, niektórzy rozmawiali z kibicami w sąsiednich sektorach.

Tłumy na sali

Na zdjęciach widać, że delegacji towarzyszyły też młodsze osoby, wyglądało to jak rodzinny, sportowy wieczór.

Jak przekazał Przemek Ofiara, który jest na stadionie i relacjonuje wydarzenia na żywo, trybuny kilka razy głośno skandowały nazwisko prezydenta. Doping miał formę okrzyków powitalnych, a na sektorach podnoszono biało-czerwone chorągiewki.

W sektorach słyszalne były także oklaski kierowane w stronę polityków obecnych na meczu.

Wulgaryzmy pod adresem Tuska. Kibice nie przebierali w słowach

W pewnym momencie pojawiły się również bardzo mocne okrzyki wymierzone w premiera. Cytujemy je ze stosowną cenzurą:

„Donald to zdrajca, powiesić k***ę za ja*ca”

„Donald matole, twój rząd obalą kibole”

Według naszego reportera te okrzyki niosły się po kilku sektorach i były wyraźnie słyszalne w loży VIP. To jedne z najostrzejszych przyśpiewek, jakie padły na meczu w ostatnich latach. Narodowy pękał w szwach. Pełne trybuny i niesamowita atmosfera Mecz Polska – Holandia przyciągnął pełen stadion. PGE Narodowy był wypełniony do ostatniego miejsca, a doping prowadziły grupy kibicowskie z całego kraju.

Wśród najgłośniejszych przyśpiewek znalazła się tradycyjna: „Gdybym jeszcze raz miał urodzić się…”. Dla wielu kibiców było to jedno z najważniejszych spotkań eliminacji. Na meczu pojawić się miał też Władysław Kosiniak-Kamysz.

