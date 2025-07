Transparent o Nawrockim

Sprawa rzekomego udziału Karola Nawrockiego w ustawkach kibolskich wypłynęła podczas kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, został on zapytany wprost, czy to prawda, że brał udział w tego typu starciach jako sympatyk Lechii Gdańsk. Ówczesny kandydat na prezydenta odparł enigmatycznie, że brał udział w „różnych modułach szlachetnych i sportowych walk” i nie zawsze wychodził z nich zwycięsko.

Tymczasem w sobotę podczas meczu Lechii Gdańsk z Lechem Poznań w drugiej kolejce Ekstraklasy, kibice gdańskiego klubu wywiesili transparent skierowany do kibiców gości, a nawiązujący bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Jak mogliśmy przeczytać, „Lech Poznań pamięta wpier… od prezydenta”.

Ten kontrowersyjny napis nawiązuje do ustawki kibicowskiej z 2009 roku, w której mieli brać udział sympatycy obu klubów, a jednym z nich miał być właśnie Karol Nawrocki!

Walka Lechii z Lechem

Ustawka, do której odnosił się transparent kibiców Lechii, miała miejsce w 2009 roku na dzikiej plaży pod Kościerzyną. Jak informowali dziennikarze Wirtualnej Polski i „Gazety Wyborczej”, w starciu brało udział około 70 kiboli z każdej strony. Starcie miało trwać około sześciu minut, a ekipa Lecha została rozbita. Jeden z kibiców poznańskiego klubu miał nawet dwukrotnie stracić przytomność. W materiale „Gazety Wyborczej” cytowany był jeden z kibiców Lecha Poznań, który brał udział w tamtej ustawce. - Nawrocki to były bokser, waga ciężka, a zasadą jest, że waga ciężka zawsze szła w pierwszym szeregu. Słyszeliśmy, że był dobrym chuliganem. To nie była popierdółka – miał stwierdzić.

Wczoraj na meczu Lechia Gdańsk - Lech Poznań na trybunach pojawił się transparent “Lech Poznań pamięta wpier… od prezydenta”.To nawiązanie do ustawki z 2009r, w której grupa ok. 70 kiboli Lechii rozbiła kiboli Lecha. A jednym z tych, którzy się bili, był właśnie Nawrocki. pic.twitter.com/r5vfLAt6g0— Andrzej (@AndrzejZmiasta) July 27, 2025

