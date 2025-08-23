Kilka faktów o Marcie Nawrockiej, o których prawie nikt nie wiedział

Baletnica, która wybrała prawo

Mało kto wie, że Marta Nawrocka jako dziecko uczęszczała do Szkoły Baletowej im. Jarzynównej-Sobczak w Gdańsku. Jej życie mogło potoczyć się w stronę artystycznej sceny, jednak ostatecznie wybrała prawo. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a zamiast kariery w świecie sztuki, trafiła do struktur państwowych.

Strażniczka prawa i gospodarki

Przez blisko dwie dekady pracowała w Służbie Celno-Skarbowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Specjalizowała się w kontrolach dotyczących nielegalnego hazardu, przemysłu paliwowego i alkoholowego, a także ochrony własności intelektualnej. To doświadczenie sprawiło, że dziś Nawrocka postrzegana jest jako osoba niezwykle zdyscyplinowana i konsekwentna.

Zaangażowanie społeczne

Marta Nawrocka angażowała się także w działalność lokalnych inicjatyw społecznych. Razem z mężem wspierała gdańską kawiarnię integracyjną „Caffe Aktywni”, prowadzoną przez Fundację Świat Wrażliwy. To miejsce dawało pracę osobom starszym i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Rodzina na pierwszym miejscu

Życie rodzinne zawsze było dla niej priorytetem. Z Karolem Nawrockim wychowuje trójkę dzieci, wspólne Antoniego i Katarzynę oraz syna Daniela, którego prezydent adoptował. Daniel Nawrocki angażuje się w lokalną politykę w Gdańskuu, był dziennikarzem, został radnym dzielnicy, a także startował w wyborach samorządowych z list PiS.

Dyskretna, ale aktywna

Choć media często porównują ją do poprzedniczek, Marta Nawrocka od początku zapowiadała, że chce pełnić rolę pierwszej damy dyskretnie, lecz skutecznie. Jej priorytetami mają być, edukacja, bezpieczeństwo dzieci w sieci, ochrona osób z niepełnosprawnościami i wsparcie rodzin.

Kobieta wielu pasji

Marta Nawrocka to także osoba niezwykle aktywna. Lubi jazdę na rowerze, bieganie, rolki i literaturę kryminalną. Jej córka Katarzyna podziela zainteresowania artystyczne matki obie łączy zamiłowanie do książek i kultury.

Pierwsza Dama z misją

Nowa Pierwsza Dama nie szuka medialnego blasku, ale ma wyraźnie sprecyzowane cele. Łączy w sobie artystyczną wrażliwość, prawniczą konsekwencję i społeczne zaangażowanie. Choć rzadko pojawia się w pierwszych liniach gazet, to właśnie w tym może tkwić jej siła w działaniu nie dla fleszy, lecz dla ludzi.

