Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Piotr Witwicki, reprezentujący Polsat News, stanie ramię w ramię z Dorotą Wysocką-Schnepf z TVP i Radomirem Witem z TVN24, aby poprowadzić nadchodzącą debatę prezydencką. Nie jest to dla niego debiut w roli moderatora – dziennikarz ma już na swoim koncie prowadzenie przedwyborczej dyskusji w Końskich.

Kariera zawodowa Piotra Witwickiego. Od filozofa do dyrektora

Droga Piotra Witwickiego do dziennikarstwa może wydawać się nietypowa. To absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który pierwsze kroki w branży stawiał jeszcze podczas studiów. W 2005 roku rozpoczął pracę jako producent w TVN24, by dwa lata później przenieść się do Telewizji Polskiej. W 2008 roku związał się z Polsat News, gdzie zaczynał jako reporter. Dziś Piotr Witwicki piastuje stanowisko dyrektora pionu informacji i publicystyki w stacji.

Piotr Witwicki - żona. To znana dziennikarka

Prywatnie Piotr Witwicki jest związany z Darią Wąsiewską, dziennikarką Wydarzeń24. Para, która powiedziała sobie "tak" w czerwcu 2024 roku, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia osobistego, jednak na ich profilach w mediach społecznościowych można znaleźć wspólne zdjęcia z podróży. Ukochana Witwickiego jest absolwentką dziennikarstwa i administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Witwickiego z żoną, dziennikarką Darią Wąsiewską:

Sonda Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów prezydenckich 2025? Magdalenę Biejat Artura Bartoszewicza Grzegorza Brauna Szymona Hołownię Marek Jakubiak Macieja Maciaka Sławomira Mentzena Karola Nawrockiego Joannę Senyszyn Krzysztofa Stanowskiego Rafała Trzaskowskiego Marka Wocha Adriana Zandberga Na nikogo z nich Nie zamierzam iść na głosowanie