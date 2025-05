Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Sławomir Mentzen urodził się w 1986 roku w Toruniu. Tam też ukończył liceum ogólnokształcące oraz zdobył wyższe wykształcenie. Polityk Konfederacji posiada licencjat z fizyki teoretycznej oraz doktorat z nauk ekonomicznych. W wyborach do Sejmu w 2023 roku otrzymał ponad 100 tysięcy głosów. Jego żoną jest Agnieszka Mentzen, małżeństwo ma trójkę dzieci: Franciszka, Alicję oraz Helenę.

Żona Mentzena: Agnieszka Mentzen też chciała wejść w politykę

Kandydatka na pierwszą damę umieszcza sporo zdjęć na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje jak rodzina Mentzenów spędza swój wolny czas. W jednym z wywiadów Sławomir Mentzen tak wypowiedział się o swojej żonie: - Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja - ocenił. Co ciekawe Agnieszka Mentzen sama także chciała wejść w politykę, ale tę samorządową. W 2018 r. Agnieszka Mentzen była kandydatką na radną do sejmiku wojewódzkiego, startowała z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Zdobyła 321 głosów, nie udało jej się uzyskać mandatu.

Gdy małżonkowie świętowali 10. rocznicę ślubu, Mentzen tak mówił o żonie Agnieszce: - Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu.

Mentzen szczerze o żonie Agnieszce

Temat żony Mentzena pojawił się też w czasie jednego z wywiadów w Radiu Zet. Mentzen pytany o kampanię wyborczą i wydatki na nią przyznał, że wraz z małżonką ma rozdzielność majątkową. Nie chciał przyznać, ile poszło na kampanię, by nie straszyć żony! - Jest piękną, inteligentną kobietą, która jednak jak rano usłyszy jakąś kwotę ode mnie, to potem będę miał taką dyskusję w domu, której pragnę uniknąć, więc panie redaktorze że proszę mi tego oszczędzić - mówił lekko żartując. Co prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski skomentował dowcipnie: - Kandydatem na prezydenta jest człowiek, którego nic nie rusza, ale boi się własnej żony.

Także w programie "Rymanowski live" na YT Mentzen był pytany o małżonkę. O Agnieszce Mentzen mówił, że potrafi wiele zadań wykonywać jednocześnie, a właśnie wielozadaniowość lubi on w kobietach. W kontekście tego, że ma zespół Aspergera mówił też o żonie, że: - Trzeba docenić moją żonę, że tyle lat ze mną wytrzymała. (...) Czasem może być ciężko.

Sławomir Mentzen - szanse na wygraną w wyborach prezydenckich

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, swój start ogłosił jako pierwszy z kandydatów. Jego poparcie, w zależności od sondażu, oscyluje wokół 12-18 procent, co daje mu trzecie miejsce. Jak wypadnie 18 maja? To już niebawem sprawdzimy!

PONIŻEJ ZDJĘCIA SŁAWOMIRA MENTZENA Z ŻONĄ AGNIESZKĄ:

