Kinga Duda miesiąc po ślubie rozkwita! Przyłapaliśmy młodą mężatkę. Nie była sama [ZDJĘCIA]

Paulina Jaworska
2025-08-12 14:26

Już od ponad miesiąca Kinga Duda jest szczęśliwą żoną. Na początku lipca prezydentówna poślubiła swojego ukochanego, Mateusza Zawistowskiego, młodego i prężnie działającego prawnika. Właśnie przyłapaliśmy młodą mężatkę , jak mknęła do pracy w towarzystwie funkcjonariusza SOP, z dumą prezentując pierścionek zaręczynowy i obrączkę.

Ślub córki Andrzeja (53 l. i Agaty (53 l.) Dudów był towarzyskim wydarzeniem sezonu, a nawet śmiało można powiedzieć: prezydenckiej dekady! Ceremonia zaślubin odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a wesele w pięknych wnętrzach Pałacu Prezydenckiego. Na uroczystość, która odbyła się na początku lipca, zaproszono wąskie grono gości, najbliższą rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych, w sumie około 50 osób.

Biesiadnikom serwowano smakołyki z najbardziej ekskluzywnych firm cateringowych w Warszawie. Jednym słowem uroczystość była magiczna! Ten wyjątkowy dzień był ściśle utrzymywany w sekrecie, ale "Super Expressowi" udało się dostrzec sceny z wesela. Kinga Duda w sukni ślubnej wyglądała zjawiskowo! Cała stylizacja była delikatna i z klasą, a suknię dopełniała elegancka biżuteria: sznur pereł.

Mąż Kingi Dudy to starszy od niej o kilka lat prawnik i menedżer z branży finansowej, Mateusz Zawistowski. Jak się okazało, zięć prezydenta od kilku miesięcy pracuje dla rządu, a konkretnie dla resortu obrony! Co więcej sprawdziliśmy, że zięć prezydenta jest prawnikiem z doświadczeniem w międzynarodowych projektach i transakcjach, a także inwestorem. Jednym słowem, taki mąż to skarb! 

Kinga Duda miesiąc po ślubie promienieje! 

Po ślubie i weselu zostały piękne wspomnienia, a teraz spotkaliśmy młodą prawniczkę w drodze do pracy. Ubrana w karmelowe spodnie i granatową marynarkę, z brązową torbą na ręku, córka byłego prezydenta kroczyła w towarzystwie funkcjonariusz SOP. Niebawem ochrona przestanie jej przysługiwać, bo jak wiemy, od tygodnia jest córką byłego prezydenta.

Młoda mężatka dumnie prezentowała swoją obrączkę i pierścionek zaręczynowy na serdecznym palcu. Widać, że życie w małżeństwie jej sprzyja. Córka byłej pary prezydenckiej wręcz promienieje! Oby tak było już zawsze. 

17 zdjęć
