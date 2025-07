Kinga Duda zdecydowała się na taki sam krok, jak jej rodzice. Czyżby to rodzinna tradycja? Chodzi o ślub!

Kinga Duda jest już po ślubie! Wiadomość o zaślubinach prezydnetówny i jej ukochanego rozeszła się w mediach lotem błyskawicy. Co ciekawe młodzi najwyraźniej nie zważali na znane ślubne przesądy, a wśród nich jeden z najbardziej znanych, mówiący o tym, że miesiąc, w którym bierze się ślub powinien mieć "r" w nazwie. Co ciekawe, także Agata Duda i Andrzej Duda brali ślub w miesiącu bez "r"! Ale nie tylko to łączy oba śluby. Czyżby to rodzinna tradycja?