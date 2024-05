Klaudia Jachira świętuje i pieje z zachwytu! "Pierwsze urodziny od 8 lat bez PiSu!"

Klaudia Jachira jest znana ze swojego ciętego języka i tego, że zawsze mówi, co myśli. To ona też stoi za jednym z szokujących incydentów w Sejmie. W zeszłej kadencji posłanka KO rozrzuciła z galerii na sali plenarnej banknoty, a tak naprawdę papierki imitujące banknoty - wykorzystywane do zabawy i nauki dzieci. Wszystko działo się w 2022 roku, w czasie zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego, było to zaprzysiężenie na drugą kadencję. Jeszcze wcześniej, zanim została posłanką, zasłynęła happeningami nawiązującymi do Jarosława Kaczyńskiego. Z kukiełką przedstawiającą polityk pojawiała się w Toruniu i pozowała z nią przed kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Robiła to profesjonalnie, bo co ciekawe, Jachira jest z wykształcenia aktorką. Ukończyła ona Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a konkretnie wydział lalkarski.

Jako aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak: "Pierwsza miłości", "Na Wspólnej", "Przyjaciółki". Największe emocje jednak budzi jej rola w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Dlaczego? Zobaczcie sami: Rozpalająca zmysły Klaudia Jachira rozpięła fartuch i usiadła na mężczyźnie. To wideo ciągle krąży po sieci!

31 maja posłanka Klaudia Jachira obchodzi urodziny! Z tej okazji już rano wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym pozuje roześmiana od ucha do ucha. To nie tylko fakt, że ma swoje święto na to wpłyną. Jak napisała: - Od rana same dobre informacje! 🌱Trump jest winny, 🌱biskupi odwołali post w Warszawie, 🌱A to są moje pierwsze urodziny od 8 lat bez PiSu! I to są powody do świętowania, kto da więcej?😉😍 - czytamy we wpisie posłanki.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK SIĘ ZMIENIŁA PRZEZ LATA KLAUDIA JACHIRA

