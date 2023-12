Kołodziejczak stawia na rolnictwo. Nie ma domu ani mieszkania

Kto by się spodziewał?

Michał Kołodziejczak - oświadczenie majątkowe

Michał Kołodziejczak zasiadł w ławach sejmowych i został tym samym zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Co z niego wynika? Okazuje się, że poseł Kołodziejczak, lider Agrounii znany z walki o polskie rolnictwo, który wszedł do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, faktycznie inwestuje w ziemię i rolnictwo. Dysponuje gospodarstwem rolnym o powierzchni 28,87 ha, wycenionym przez posła na 3 100 000 zł. Jako tytuł prawny wpisał: własność, współwłasność, dzierżawa. Osiągnięty przychód z tego tytułu wyniósł 574 253,80 zł, zaś dochód już raptem 21 533,85 zł. Michał Kołodziejczak w oświadczeniu majątkowym wykazuje jako cenne mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł podajnik z 2027 roku oraz ciągnik John Deere 6095 MC również z 2017 roku. Michał Kołodziejczyk zadłużył się na zakup ziemi rolnej. Wysokość kredytu zaciągniętego na ten cel wynosi 279 600 zł. Okazuje się, że poseł Kołodziejczak odkłada pieniądze i w rubryce "zasoby pieniężne" wpisał kwotę 529 159,01 zł.

