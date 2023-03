Posiadłość Bronisława i Anny Komorowskich w Budzie Ruskiej

Buda Ruska to dla Bronisława Komorowskiego i jego żony Anny Komorowskiej wyjątkowe miejsce na ziemi. Była para prezydencka ma tam wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Na pięknej terenie stoi uroczy dom. Kiedyś małżonkowie traktowali to miejsce jako rekreacyjną działkę, ale kilka lat temu sytuacja się zmieniła i postanowili zamieszkać tam na stałe. Okazało się też, że w czasie pandemii dom w Budzie Ruskiej doskonale się sprawdził, tam zaszyła się cała rodzina: - To był intensywny czas obecności wszystkich naszych dzieci i wnuków. Schroniliśmy się tu przed zarazą - opowiadał w programie "Politycy od kuchni" były prezydent. Komorowscy bardzo dbają o swoją posiadłość, a teraz pełną parą wzięły się do pracy. Słońce i ciepły wiatr sprzyjają przebywaniu na świeżym powietrzu. Najlepiej jest łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli ruszyć do pracy w ogrodzie.

Komorowski ruszył do pracy. Wiosenne porządki w Budzie Ruskiej

Pamięta o tym były prezydent Bronisław Komorowski, który w swojej posiadłości w Budzie Ruskiej, zaczął sezon wiosennych prac. Co robił? Nosił meble ogrodowe, trzepał poduszki, nosił drewno, przycinał gałązki, doglądał obejścia, by sprawdzić, co należy naprawić. W ruch poszła i piła mechaniczna i siekierka. Także była pierwsza dama Anna Komorowska wzięła się do pracy i buszowała wśród krzewów, jak na perfekcyjną panią domu przystało. Dzięki przeprowadzonym wcześniej pracom sezonowym w Wielkanoc, która już za pasem, Komorowscy będą mogli spokojnie spędzić czas na rozmowach z bliskimi i leniuchowaniu. I patrzyć na efekty swoich działań! Zobaczcie, co się działo, w naszej galerii znajdziecie mnóstwo zdjęć!