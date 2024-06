Korwin-Piotrowska aż się zagotowała, gdy zobaczyła wynik Konfederacji. Nie wytrzymała: "Zaraz się porzy***"

W wyborach do Parlamentu Europejskiego najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc., drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 36,16 proc., natomiast na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,08 proc., dalej były Trzecia Droga 6,91 proc. i Lewica 6,3 proc. Wysoki wynik Konfederacji zaskoczył wiele osób. Dumny z wyniki był jeden z jej liderów Sławomir Mentzen, który pochwalił się w sieci, że spora część wyborców Konfederacji to młodzi ludzie: - Wśród wyborców poniżej 30 roku życia Konfederacja ma ponad 30% poparcia i pierwsze miejsce! Konfederacja ma też wyższe poparcie wśród kobiet niż Lewica :D - cieszył się poseł Konfederacji.

Jego wpis i wyniki Konfederacji zauważyła Karolina Korwin-Piotrowska. Znana z ciętego języka dziennikarka odniosła się do wyniku wyborów do europarlamentu w obszernym wpisie na Instagramie. - Naprawdę, zaraz się porzy***, jeśli jeszcze raz usłyszę „kobieta kobiecie” czy inne uładzone gówno. To jest efekt ostatnich miesięcy. Macie swój malowany aktywizm i canceling oraz poprawność polityczna. Tam uciekają te, które zaczynają się już bać głośno odezwać. 8 lat PiS dało grunt, który teraz jest zaorany koncertowo. Zapieprz*** na marszach kobiet, dostawałam groźby śmierci, pobicia, wyzwiska, żeby dostać teraz w twarz tym.. Brawo Sprawdziłam: on nie kłamie, takie są dane Miłego dnia 🤣🤣🤣🤣.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Krzysztof Kwiatkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.