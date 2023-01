Co za stylówa

Kosmos! Tak Piotr Kraśko wyglądał 23 lata temu. Wziął ślub z koleżanką drugiej żony. Mamy zdjęcia

likp 8:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Kraśko to już właściwie w telewizji człowiek-instytucja. W TVP spędził ćwierć wieku i doszedł do stanowiska szefa redakcji "Wiadomości" TVP1. Od niemal siedmiu lat prezenter związany jest z TVN. Odkopaliśmy stare zdjęcia dziennikarza, w tym fotkę z pierwszego ślubu (z Dominiką Czwartosz), o którym już mało kto pamięta. Zobacz w naszej galerii, jak Piotr Krasko wyglądał 23 lata temu. Trudno uwierzyć, że to jest ten sam człowiek, który obecnie prowadzi "Fakty" TVN i jest mężem Karoliny Ferenstein-Kraśko.