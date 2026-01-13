Kot Larry ma niebywałą fuchę w Wielkiej Brytanii! Jest "współpracownikiem" premierów. To prawdziwy słodziak!

Jeśli jest coś stałego w brytyjskiej polityce, to zdecydowanie jest tym elementem: kot Larry! Urzędowo nazywany jest „Chief Mouser to the Cabinet Office” – czyli Główny Myszołap rządu brytyjskiego. Jego podstawowym zadaniem jest łapanie myszy, chociaż z czasem stał się raczej symbolem i maskotką brytyjskiej sceny politycznej. Kot Larry nie jest prywatnym kotem premiera – pozostaje w służbie niezależnie od zmian na stanowisku głowy rządu, mieszkał już z kilkoma premierami z rzędu. Mieszka przy słynnym adresie: Downing Street 10, czyli w siedzibie brytyjskiego premiera i jednym z najważniejszych miejsc politycznych w Wielkiej Brytanii.

Kota Larry'ego mieliśmy okazję spotkać spotkać w czasie wizyty polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w Londynie. Polski prezydent we wtorek (13 stycznia) spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii.

Keir Starmer powiedział, że wizyta Nawrockiego to dla niego przyjemność i zaszczyt. - Bardzo się cieszę, że był pan w stanie przyjechał już na początku swojej kadencji - podkreślił brytyjski polityk. Premier Wielkiej Brytanii zwrócił też uwagę, że Polska i Wielka Brytania przez lata historii zawsze miały bliskie relacji, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Kot Larry przechadzał się po czerwonym dywanie przed wizytą Nawrockiego!

Tuż przed przyjazdem prezydenta, gdy rozłożony został czerwony dywan, kotek pojawił się w drzwiach i majestatycznym krokiem przespacerował po Downing Street! Zrobił to z prawdziwą klasą znawcy etykiety. Gdy zaś przechadzka po dywanie mu się znudziła, podszedł pod słynne drzwi, które natychmiast się przed nim otworzyły! To był dosłownie pokaz angielskiej dumy i charakteru w wykonaniu "rządowego" kociaka.

Co Larry daje brytyjskiemu rządowi? Przede wszystkim wpływa na jego postrzeganie i ocieplenie wizerunku. Nie od dziś wiadomo, że ludzie uwielbiają oglądać zdjęcia i nagrania z kotami. Kot Larry ma nawet własny profil na platformie X, który obserwuje ponad 860 tysięcy internautów!

NIŻEJ ZDJĘCIA KOTA LARRY'EGO: