Kowalski do Hołowni: „Pana oszczędzę!”. Sejm jak kabaret, rozległ się śmiech

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-07 11:03

Śmiech na sali i błyskotliwa riposta w Sejmie! Podczas czwartkowych obrad marszałek Szymon Hołownia wdał się w zabawną wymianę zdań z Januszem Kowalskim z PiS. „Powiedział pan, że wszystkich nas pan zamknie, więc zastanawiam się, ile mam czasu” – rzucił Hołownia. Odpowiedź posła Kowalskiego rozbawiła wszystkich: „Pana oszczędzę, polubiłem pana!”

Janusz Kowalski

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • W Sejmie doszło do zabawnej wymiany zdań między Hołownią a Kowalskim z PiS.
  • Marszałek z humorem zapytał: „Ile mam czasu, zanim trafię do więzienia?”
  • Kowalski odpowiedział: „Pana oszczędzę, polubiłem pana”, co wywołało salwy śmiechu.
  • Scena natychmiast obiegła sieć – internauci nazwali ją „sejmowym stand-upem”.

„Powiedział pan, że wszystkich nas pan zamknie!”

Do sytuacji doszło w czwartek podczas posiedzenia Sejmu. W pewnym momencie, nawiązując do wcześniejszych słów posła PiS o „zamykaniu wszystkich do więzienia”, Szymon Hołownia postanowił zażartować z parlamentarnej retoryki.

Ziobro walczy, Ozdoba ujawnił poruszające szczegóły: „Nie może jeść, dusi się bez zabiegów”

– Pan poseł Kowalski, pan jest taki zmartwiony. Pan pół godziny temu powiedział, że wszystkich nas pan zamknie do więzienia, więc teraz się zastanawiam, ile mam czasu – powiedział marszałek, z uśmiechem spoglądając na posła.

„Pana oszczędzę, polubiłem pana”

Szybka riposta Kowalskiego rozbroiła salę.

– Marszałku, powiem szczerze, polubiłem pana. Pana oszczędzimy! – odparł poseł PiS, a jego słowa wywołały śmiech i oklaski wśród posłów. 

Sejm z dystansem

Scena z Hołownią i Kowalskim pokazała, że nawet w gorącej politycznej atmosferze można zachować dystans i poczucie humoru. Choć na co dzień między marszałkiem a posłami PiS nie brakuje napięć, tym razem obaj politycy zdobyli uznanie widzów za luz i błyskotliwość.

Cała scena rozładowała napiętą atmosferę na sali sejmowej. Choć obie strony od miesięcy toczą ostre spory, tym razem emocje ustąpiły miejsca poczuciu humoru i dystansowi. Przez chwilę w ławach poselskich nie było oburzenia ani krzyków, tylko śmiech i szczere rozbawienie.

Wymiana zdań między Szymonem Hołownią a Januszem Kowalskim pokazała, że nawet wśród politycznych przeciwników potrafi pojawić się błysk inteligencji i ironii. Marszałek z humorem, poseł z ripostą. Obaj udowodnili, że parlament może być miejscem nie tylko kłótni, ale też błyskotliwego żartu.

„Pana oszczędzę”, to krótkie zdanie natychmiast stało się symbolem sejmowego luzu i politycznego dystansu. I choć zapewne już jutro emocje wrócą na salę, ten moment pokazał, że w polskiej polityce wciąż jest miejsce na żart, refleks i ludzką reakcję.

Poniżej galeria zdjęć: Janusz Kowalski prywatnie

Janusz Kowalski prywatnie
13 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Krzysztof Gawkowski | 2025 11 06
Sonda
Kto wygrał sejmowy pojedynek na żarty?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZYMON HOŁOWNIA
JANUSZ KOWALSKI