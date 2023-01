Krzysztof Ibisz w młodości był politykiem! Mamy jego plakat wyborczy. Jak on wyglądał?!

Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje!

Krzysztof Ibisz został posłem

Krzysztof Ibisz to postać, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Wielu ekspertów uznaje go za najlepszego polskiego prezentera. Zanim trafił do telewizji, był aktorem w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa. Właśnie w tym okresie zaczęła się jego efemeryczna kariera polityczna. Krzysztof Ibisz trafił na listę wyborczą założonej przez popularnego satyryka Janusza Rewińskiego Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Mało znany wówczas aktor niespodziewanie dostał się do Sejmu. Posłem był tylko dwa lata (1991 -1993). Najpierw należał do frakcji Małe Piwo, a potem przeniósł się do koła poselskiego Partii Emerytów i Rencistów "Nadzieja". Kadencja Sejmu została skrócona i na tym przygoda Krzysztofa Ibisza z polityką się skończyła. O reelekcję się nie ubiegał.

Krzysztof Ibisz - kariera telewizyjna: TVP, TVN, Polsat

W późniejszych latach Krzysztof Ibisz skupił się na karierze telewizyjnej i od polityki zdecydowanie stronił. W TVP prowadził kultowe programy, takie jak "5-10-15" czy "Czar par". Krzysztof Ibisz znakomicie sprawdził się też w roli konferansjera podczas festiwali w Sopocie i Opolu. Od 1997 do 2000 roku prezenter pracował w TVN, gdzie prowadził m.in. "Wszystko albo nic", "Ibisekcję" czy "Gorączkę złota". Później Krzysztof Ibisz trafił do Polsatu, który de facto stał się jego drugim domem. Obecnie czas 57-letniego prezentera i byłego posła pochłania opieka nad 4-miesięczynym synkiem. Niedawno Krzysztof Ibisz po raz pierwszy pokazał twarz uroczego malucha.

