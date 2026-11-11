Krzysztof Rutkowski bryluje jako detektyw. Mało kto pamięta, że kiedyś był posłem Samoobrony!

Kariera Krzysztofa Rutkowskiego: był w milicji i ZOMO

Krzysztof Rutkowski urodził się w 1960 roku w Teresinie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach państwowych w latach 80. służył w Milicji Obywatelskiej, a także w Warszawskiej Brygadzie ZOMO. - Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że 13 grudnia 1981 roku byłem w Zmotoryzowanych Oddziałach Milicji Obywatelskiej - mówił w 13 grudnia 2001 na antenie radia RMF Fm. Wówczas we wspomnianej rozmowie zapewnił, że nigdy nikogo nie uderzył i nie ma też żadnych wyrzutów sumienia z powodu służby w ZOMO.

Czas transformacji ustrojowej i kariera detektywa

Po transformacji ustrojowej szybko odnalazł się w realiach wolnego rynku. W latach 1988 -1990 kierował agencją ochrony „Top Security” w Austrii, a po powrocie do Polski w 1990 roku założył własne Biuro Detektywistyczne „Rutkowski”.

Szybko zasłynął z organizowania bezkompromisowych akcji zatrzymywania przestępców i odzyskiwania skradzionego mienia, zwłaszcza skradzionych za granicą luksusowych samochodów. Sławę przyniósł mu autorski program „Detektyw” emitowany na antenie TVN, w którym kamery towarzyszyły jego ekipa podczas dynamicznych akcji w terenach.

Od dawna stawia na wyrazisty wizerunek

Wyrazisty wizerunek i ogromna rozpoznawalność otworzyły Rutkowskiemu drzwi do polityki. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku uzyskał mandat poselski z listy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu łódzkim, zdobywając ponad 13 tysięcy głosów.

W Sejmie IV kadencji zasiadał m.in. w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Podczas kadencji opuścił klub Samoobrony, przechodząc do Koła Poselskiego Partii Ludowo-Demokratycznej, a następnie do Klubu Poselskiego Sygnał.

W latach 2004 - 2005 sprawował także mandat posła do Parlamentu Europejskiego V kadencji. Jego przygoda z polityką na szczeblu krajowym zakończyła się w 2005 roku, gdy bez powodzenia ubiegał się o reelekcję do Sejmu z własnego komitetu, a rok później do Senatu.

Czym Rutkowski zajmuje się obecnie?

Obecnie śmiało można go nazwać celebrytą, ale angażującym się detektywistycznie w sprawy związane z politykami. Wystarczy wspomnieć, że niedawno szukał posła PiS Marcina Romanowskiego oraz angażował się w sprawę polityka Michała Kołodziejczaka.

Rutkowski ma zdecydowanie wyrazisty image. Patrząc na jego zdjęcia z czasów, gdy był posłem czy senatorem, wyraźnie wydać, że przeszedł metamorfozę. Wyraźnie wyrzeźbił sylwetkę, zmienił fryzurę, ale też stroje. Z dawnych nudnych garniturów czy skórzanych kurtek przestawił się na kolorowe stroje, złote łańcuchy, czapki z daszkiem znanych marek. Jedno zaś pozostaje niezmienne: zamiłowanie do luksusowych aut i... okularów przeciwsłonecznych. Nie wierzycie?

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, na końcu galerii STARE ZDJĘCIA Rutkowskiego z czasów, gdy wyglądał zupełnie inaczej!

42