Gorzka refleksja

Krzysztof Ziemiec w Wielki Tydzień puścił hamulce! Gwiazdor TVP wzywa Kościół

Krzysztof Ziemiec nie boi się mówić tego, co myśli. W ostatni weekend tematem numer 1 w Polsce były marsze papieskie w obronie Jana Pawła II. Wątpliwości budziła frekwencja podczas marszów. Podawano na temat sprzeczne komunikaty. Gwiazdor TVP tonował emocje, zwracając uwagę na to, że to nie precyzyjnie podana liczba uczestników jest najważniejsza. Krzysztof Ziemiec w Wielki Tydzień puścił hamulce i wezwał Kościół do działania w zupełnie innej sprawie.