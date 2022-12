Ksiądz Grzegorz Kramer tuż przed świętami Bożego Narodzenia postanowił pochwalić sie kartkami, które przygotowali dla niego jego uczniowie. - Pamiętam, że podczas studiów funkcjonowało coś takiego jak "ocena profesorów". Oni mogli usłyszeć, co my myślimy na ich temat. Teraz, kiedy sam uczę, lubię czasem usłyszeć, co dzieciaki o mnie myślą. Dziś zrobiłem to z dwoma klasami: pierwszą i drugą. Poprosiłem ich o zrobienie kartek świątecznych dla mnie, ale takich, które będą mówiły o tym czy podobają się im lekcje. Były dwa momenty, kiedy się mega wzruszyłem - napisał na Facebooku duchowny. Kartkami od dzieci ks. Grzegorz Kramer pochwalił się też na Twitterze. Jego wpis skomentowała m.in. Róża Thun. - Dołączam do życzeń dla Pana Księdza, który najlepiej uczy. Kartki są po prostu cudowne! - zachwycała się europosłanka Platformy Obywatelskiej.

Dostałem dziś kartki od moich uczniów. Było ich więcej, ale to TT😀Więcej na FB.Wzruszyłem się dziś.❤️ pic.twitter.com/IRAWyTFfJ5— Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) December 22, 2022