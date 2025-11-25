Kwaśniewscy spędzali czas u boku milionera. Można pozazdrościć! Zdjęcia trafiły do sieci

2025-11-25 10:49

Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy uwielbiają podróżować. Wiele zakątków świata zwiedzili w czasie dwóch kadencji prezydenta Kwaśniewskiego. Jednak także po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego, wciąż ich nosi. Oboje kochają spędzać czas aktywnie. Ostatnio wybrali się do USA, mieli okazję spotkać się z filantropem Michaelem Capponim.

Kwaśniewscy w Miami

Autor: michaelcapponi/ Instagram
  • Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, znani z zamiłowania do podróży, spędzili czas w Miami.
  • Była para prezydencka spotkała się z miliarderem Michaelem Capponim, który gościł ich w swoim mieście.
  • Capponi, który współpracował z Kwaśniewskimi przy pomocy Ukrainie, chwalił ich dokonania i działalność.
  • Dowiedz się więcej o szczegółach ich spotkania.

Kwaśniewscy nie mogą usiedzieć w miejscu. Uwielbiają spędzać czas aktywnie, wiele podróżują. Jak się okazuje ostatnio zaniosło ich za ocena. W sieci pojawiły się wspólne zdjęcia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich z miliarderem Michaelem Capponim. To właśnie on pochwalił się spotkaniem z byłą parą prezydencką. 

- Mieliśmy zaszczyt gościć byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i byłą pierwszą damę Jolantę Kwaśniewską w Miami i pokazać im nasze piękne miasto i wody. Prezydent Kwaśniewski, jeden z najbardziej szanowanych współczesnych przywódców, poprowadził kraj do przystąpienia do UE. Pełni również funkcję kierownictwa @yes_ukraine (Strategii Europejskiej Jalta), jednego z najbardziej wpływowych forów politycznych w Europie, w których uczestniczyli globalni głowy państw, laureaci @nobelprize wiodący ekonomiści i główne postacie instytucji na poziomie Davos. Uczestniczymy i czasem przemawiamy na tych konferencjach - przekazał w mediach społecznościach biznesmen.  

Nie szczędził on też ciepłych słów pod adresem byłej prezydentowej: 

Pierwsza Dama Jolanta Kwaśniewska jest powszechnie podziwiana za swoją działalność humanitarną poprzez Fundacja Komunikacja bez Barier @fundacjajolantykwasniewskiej. To właśnie za pośrednictwem Kwaśniewskich poznałam pierwszy raz @alina.kurs_ co jeszcze udowadnia moje argumenty, jak każda droga w naszym życiu jest jakoś prowadzona z góry - przyznał. 

Capponi wspomniał też o współpracy z Kwaśniewskimi, gdy w 2022 Rosja napadał na Ukrainę i doszło do wybuchu pełnoskalowej wojny:

- Na początku wojny na Ukrainie współpracowali z @globalempowermentmission pomagając przyspieszyć transgraniczną pomoc i wzmocnić wsparcie dla rodzin uciekających przed konfliktem – partnerstwo oparte na współczuciu, dyplomacji i wspólnym celu. Nasze wspólne programy zakończyły się relokowaniem prawie 40 000 #Ukrainians uciekając przed rosyjską inwazją w 2022 roku.

