Kwaśniewski zdradził sekret na udanego sylwestra. Z czego zrezygnować?

Słynny już wywiad Aleksandra Kwaśniewskiego dla "Gazety telewizyjnej" można było po raz pierwszy przeczytać w 2001 roku. Rozmowa co jakiś czas wraca jednak jak bumerang i my również postanowiliśmy ją przypomnieć. Ówczesny prezydent podpowiadał choćby jaki pić alkohol, by 1 stycznia nie obudzić się mocnym bólem głowy. - Panowie miewają, niestety, taką tendencję, że najpierw przyspieszają tempo, bo kończy się stary rok, potem przyspieszają, bo zaczyna się nowy rok, a kończy się to zawsze fatalnie. Uważam, że w sylwestra najlepiej jest zrezygnować z mocnych alkoholi i raczej sączyć tak zwane long drinki, bo z nimi łatwiej się kontrolować. Najgorzej, gdy człowiek się budzi pierwszego stycznia i nawet nie wie, że to już Nowy Rok - tłumaczył prezydent.

Kwaśniewski radzi. Co zjeść przed sylwestrem?

Kwaśniewski podpowiadał również, by przed wyjściem na imprezę sylwestrową, zjeść coś pożywnego. - Niekoniecznie wielki posiłek, ale pożywny obiad się przyda. Może się okazać, że w atmosferze sylwestrowej nie będzie czasu na jedzenie. Wiem, że panie niechętnie to robią, bo kreacje sylwestrowe..., ale z doświadczenia wiem, że warto. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ktoś mi powiedział, że z sylwestrowej imprezy zapamiętał jakieś świetne danie - tłumaczył prezydent.

Aleksander Kwaśniewski został prezydentem w 1995 roku po wygraniu w drugiej turze z Lechem Wałęsą. Pięć lat później Aleksander Kwaśniewski znokautował swoich rywali i wygrał już w pierwszej turze. W 2005 roku w Pałacu Prezydenckim zastąpił go Lech Kaczyński.

