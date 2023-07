Gozdyra musiała interweniować na żywo w studiu! Posłowie Nagle skoczyli sobie do gardeł. Dziennikarka zrobiła to pierwszy raz! Tego jeszcze nie było

Lech Wałęsa korzysta z uroków lata. Były prezydent wybrał się na Dolny Śląsk, do jednego z tamtejszych miejsc wypoczynkowych. W Pałacu w Brzeźnie spędza czas na rozrywkach i zażywa relaksu. Wałęsa ma za sobą już rekreacyjną kąpiel w piwie. Na co wpływa taka kąpiel? Jak czytamy na stronie SPA, z którego dobrodziejstw korzysta polityk: - Mikstura, jaką oferujemy w piwnym spa, to w stu procentach naturalne i przyjemnie pachnące połączenie drożdży, chmielu oraz piwnego słodu. Taka mikstura to gwarancja rewelacyjnego relaksu oraz leczniczego działania składników bogatych w witaminy głównie z grupy B, które pozwolą ujędrnić oraz wygładzić skórę naszego ciała, przeciwdziałając powstawaniu zmarszczek i starzeniu się naszego największego narządu. Kąpiel w łaźni piwnej działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, sprawdza się w pielęgnacji skóry zmęczonej i suchej oraz skłonnej do trądziku. Po seansie skóra jest wygładzona, nawilżona, i przyjemna w dotyku - dowiadujemy się z oficjalnej strony miejsca.

Ale to nie wszystko, Wałęsa ma za sobą też rozgrywki golfa. Ostatnio pochwalił się też kąpielą w... winie! Co ona daje? Jest to metoda na odmładzanie! - Zawarte w winie polifenole mają działanie antyoksydacyjne tzn. obniżają poziom wolnych rodników w organizmie, dzięki czemu zabieg winny pomaga przeciwdziałać starzeniu się organizmu. (...) Dodatkowo zawarty w skórkach winogron resveratrol hamuje rozwój tkanki tłuszczowej i zwiększa spalanie tłuszczu. - czytamy. Oprócz tego wino działa antycellulitowo i ma działanie oczyszczające dla naczyń krwionośnych, pobudza krążenie.