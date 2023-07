Lech Wałęsa w wannie. Nie zgadniesz, w czym bierze kąpiel

Lech Wałęsa w kąpieli

Były prezydent Lech Wałęsa uwielbia media społecznościowe. Niemal codzienne wrzuca zdjęcia ze swoich aktywności, spotkania oficjalne i te prywatne. Trzeba przyznać, że nasz noblista jest w znakomitej formie. Relacjonuje m.in. pobyty w uzdrowiskach. Tym razem były prezydent zamieścił w sieci zdęcie z kąpieli w wannie. Ale nie pluska się w wodzie tylko w piwie.. "Kąpiel w piwie. 19.07.2023 r." - napisał Lech Wałęsa. Z tyłu za wanną widzimy zestaw kapslowanych butelek i drewnianą beczkę.

Post byłego prezydenta szybko doczekał się licznych komentarzy. -"Tak trzeba żyć" - skomentował Sławomir Cenckiewicz. Inne pozytywne opinie są bardzo życzliwe dla byłego prezydenta. -Jest pan naszą dumą narodową. Zdrówka", "I takie życie noblisty to ja rozumiem". To nie pierwsze zdjęcia Wałęsy w kąpieli. W sieci znajdziemy foty byłego prezydenta pływającego w basenie, podczas kąpieli w wannie pełnej piany i zabiegów, czy też w trakcie masażu czekoladą.

Zbawienne działanie kąpieli w piwie

Kąpiel w piwie daje mnóstwo korzyści. Do kąpieli piwnych w spa używane jest specjalne piwo kąpielowe, czyli ekstrakt z najzdrowszych składników piwa, tj. chmielu, słodu i drożdży. Są one bogatym źródłem witamin z grupy B, żelaza, fosforu, wapnia, magnezu i potasu. Działają odmładzająco, wygładzają zmarszczki, mają też właściwości bakteriobójcze i nawilżające. Dobrze wpływają na pracę układu krążenia, co przyczynia się do szybszej regeneracji organizmu oraz lepszego samopoczucia.

Sonda Lubisz Lecha Wałęsę? Tak Nie Trudno powiedzieć