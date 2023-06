Ryszard Czarnecki to człowiek orkiestra! Odkrywamy wszystkie tajemnice europosła PiS

Lech Wałęsa we wrześniu skończy 80 lat! Mimo takiego wieku, aktywności i energii może mu zazdrościć niejeden 60-latek. W ostatni weekend, laureat pokojowej nagrody Nobla, wpadł do Torunia. Był gościem Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy. W sobotę podczas wieczoru gdańskiego w Dworze Artusa, Lech Wałęsa wystąpił z wykładem: - Musicie zacząć robić porządek – zaapelował do młodych ludzi prezydent Lech Wałęsa. - Wasze pokolenie ma największą szansę w sztafecie pokoleń. Na pokój, na rozwój i dobrobyt. Tylko musicie odczytać wyzwania tych czasów - podkreślił były prezydent.

Wałęsa poszedł na niedzielną mszę. Niewiarygodne, który kościół w Toruniu wybrał!

W niedzielę zaś Wałęsa, jak na gorliwego katolika przystało, nie mógł ominąć niedzielnej mszy. W Toruniu na starówce są trzy stare przepiękne gotyckie kościoły. Jednak Lech Wałęsa na mszę nie wybrał żadnego z nich. Udał się natomiast do najmłodszego kościoła na obrzeżach miasta przy ulicy Starotoruńskiej. Niby nic w tym dziwnego, ale jak wiemy jest to kościół bardzo znany. Wałęsa modlił się w kościele Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, który to kościół powstała jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Jego budowniczym był nie kto inny, a sam ojciec Tadeusz Rydzyk! Na ten kościół w Toruniu mówi się "rydzykownia".

Lech Wałęsa nie byłby sobą, gdyby na swoim profilu nie zamieścił zdjęć ze swojego pobytu w tym kościele. Korzystając z okazji Wałęsa zrobił sobie zdjęcia przy znajdujących się na kościelnym placu figurach: Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego.

CZYTAJ: Złapaliśmy się za głowę, gdy dowiedzieliśmy się, że Lech Wałęsa miał chrześniaka Japończyka! Jakim cudem do tego doszło?!