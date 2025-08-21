Lech Wałęsa pokazał zdjęcie ze szpitala! "Serce boli, jak się to ogląda, Panie Prezydencie"

Lech Wałęsa przygotowuje się do serii wykładów w USA i Kanadzie, mimo problemów zdrowotnych.

Były prezydent zamieścił zdjęcie ze szpitala, wywołując niepokój wśród fanów.

Po operacji barku zmaga się z silnym bólem, ale pozostaje aktywny.

Trasa z 28 spotkaniami upamiętni 45. rocznicę powstania Solidarności.

Chodzi z ręką na temblaku

Lech Wałęsa ma 81 lat i boryka się z wieloma dolegliwościami. Niedawno przeszedł skomplikowaną operację barku, po której nadal nosi rękę na temblaku. Jak powiedział nam były prezydent, ból po operacji jest trudny do zniesienia. Mimo to polityk stara się nie poddawać i nie rezygnuje z codziennych aktywności. Niedawno widziano Wałęsę, jak udał się do kościoła. Widać, że wciąż dochodzi do siebie po zabiegu. – Miałem pourywane ścięgna, bardzo źle było z tym barkiem, tragicznie. Ale gdybym wiedział, że będzie aż tak bolało, nie zgodziłbym się na operację! – żalił się w rozmowie z „Super Expressem”.

Wykłady w USA i Kanadzie

Teraz przed byłym prezydentem intensywna praca za oceanem. Wałęsa ma wystąpić z wykładami w USA i Kanadzie. Zaplanował podróż, podczas której odbędzie aż 28 spotkań. Trasa rozpocznie się 31 sierpnia w Los Angeles, a zakończy dokładnie dwa miesiące później. W planie są wystąpienia m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz kilku kanadyjskich metropoliach. Wydarzenie upamiętni także 45. rocznicę powstania Solidarności oraz Dzień Solidarności i Wolności.

Przygotowania do tournée

21 sierpnia Lech Wałęsa zamieścił na Facebooku niepokojące zdjęcie, na którym leży w szpitalnym łóżku. Na szczęście wygląda na to, że nie wymaga pilnych zabiegów, a jedynie przygotowuje się do trudnej wyprawy. – Przygotowania do wyjazdu na tournée po USA i Kanadzie – napisał Wałęsa. Pod zdjęciem wielbiciele byłego prezydenta zamieszczają komentarze: „Serce boli, jak się to ogląda, Panie Prezydencie” – napisał jeden z nich. Nie brakuje też licznych życzeń powrotu do zdrowia.

NASZE BEZPIECZEŃSTWO JEST DALEKO W POLU (KUKURYDZY) | Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.