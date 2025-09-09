Lekarz ostro o zachowaniu Sławomira Mentzena! To zachowanie wzbudziło jego obawy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-09 10:00

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen zasłynął ze spotkań nazywanych "Piwem z Mentznem". Regularnie informuje o kolejnych wydarzeń tego typu i chwali się zdjęciami w sieci. Dr. med. Bohdana Woronowicza, psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień, przyjrzał się temu zachowaniu i ocenił działania polityka.

Sławomir Mentzen

i

Autor: Super Express Sławomir Mentzen
  • Psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień dr Bohdan Woronowicz krytycznie ocenia akcje polityczne promujące piwo, takie jak „Piwo z Mentzenem” i „Piwo z Kaczyńskim”, nazywając je "skandalicznym przekupywaniem młodych".
  • Ekspert podkreśla, że dostępność alkoholu ma bezpośredni wpływ na spożycie i związane z nim problemy, wskazując na konieczność podwyżki akcyzy.
  • Dr Woronowicz zwraca uwagę, że Polska znajduje się w czołówce krajów z najtańszym alkoholem w Europie, co przyczynia się do problemów alkoholowych.
  • Specjalista ostrzega przed promowaniem piwa bezalkoholowego, szczególnie wśród dzieci, ponieważ może to prowadzić do oswajania z alkoholem od najmłodszych lat.

Akcje takie jak „Piwo z Mentzenem” zainicjowane przez szefa Konfederacji, czy propozycja Joachima Brudzińskiego „Piwo z Kaczyńskim”, wywołały burzliwą dyskusję. Dr Woronowicz ocenia je jednoznacznie negatywnie.

- To skandaliczne przekupywanie młodych, „podlizywanie się” im – mówi dr Woronowicz w rozmowie z Radiem Zet. - Zobaczyli, że młodzi są za Konfederacją, więc Mentzen pomyślał, że będzie takim „kolesiem przy piwku”, a Brudziński podłapał, że w ten sposób odbiją trochę elektoratu Mentzenowi. Głupota albo wyrachowanie, polityków nie zna granic – kwituje ekspert.

Rzecznik PIS ostro do Konfederacji: "Niedługo możemy już nie chcieć z wami rozmawiać"

- Z jednej strony robimy wszystko, żeby ograniczyć problemy alkoholowe w Polsce, a z drugiej słyszymy, że pan prezydent być może zawetuje podwyżkę akcyzy. A przecież wiadomo, że im większa dostępność, tym większe spożycie, a im większe spożycie, tym więcej problemów. Każdy, kto ma w miarę sprawny umysł, wie, że tu nie chodzi o to, żeby państwo na alkoholu więcej zarabiało, bo ostatnie badania mówią, że na 1 zł uzyskaną ze sprzedaży alkoholu nasze państwo, czyli my wszyscy tracimy 6-7 zł wydając na finansowanie skutków spożywania alkoholu. Droższy alkohol to szansa, że mniej się go kupi, mniej wypije i mniej będzie szkód, które będziemy musieli finansować. Tym samym „zarobimy”, bo zaoszczędzimy – stwierdził.

Cena alkoholu jest problemem?

Ekspert zwraca uwagę, że ignorowanie wyników badań naukowych dotyczących zależności między dostępnością a spożyciem alkoholu jest nieodpowiedzialne.

- Można też nie wierzyć, że Ziemia jest okrągła. Jeżeli wszelkie badania na świecie mówią, że większa dostępność, to większe spożycie, to ja nie wiem, o czym tu dyskutować. Ale są tacy, co nie wierzą w badania, albo wierzą tylko w te, które im w danym momencie pasują – ucina specjalista.

- W Finlandii alkohol jest najdroższy w Europie. My natomiast bierzemy przykład z Węgrów, gdzie jest najtańszy – mówi dr Woronowicz, przedstawiając niechlubny ranking krajów z najtańszym alkoholem w Europie czyli Węgry, Bułgarię, Rumunię i Polskę. - Nasi kolejni decydenci nie chcą wprowadzić ceny minimalnej. Szkoci wprowadzili i po paru latach widać, że jest mniej zgonów z powodu alkoholu i mniej chorób, na których powstawanie ma wpływ alkohol. Nie chcą wprowadzić zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, bo „będą meliny”. Więc ja pytam: od czego jest policja? Przecież każdy dzielnicowy wie, gdzie na jego rewirze jest melina. Niech policjanci zamiast interweniować pod nocnymi sklepami sprzedającymi alkohol łapią „meliniarzy”. Ci, którzy są uzależnieni, i tak będą sobie ten alkohol organizować. Chodzi o to, żeby piło jak najmniej młodych, czyli tych, którzy dopiero raczkują w tematach alkoholowych – podkreśla ekspert.

Kwestia podwyżek akcyzy na alkohol i ich wpływu na zdrowie publiczne jest od lat przedmiotem debaty. Dr Woronowicz podkreśla, że polityka cenowa ma bezpośredni wpływ na spożycie alkoholu i związane z nim problemy.

Co z piwem bezalkoholowym?

Politycy, broniąc się przed zarzutami, często twierdzą, że promowane przez nich piwo było bezalkoholowe. Dr Woronowicz ostrzega przed taką argumentacją.

- Opakowanie tego „bezalkoholowego” jest przecież identyczne jak tego z alkoholem. W piwie bezalkoholowym zresztą też często jest niewielka ilość alkoholu. Jeżeli ktoś ma problem alkoholowy i usiłuje zamiast alkoholowego pić bezalkoholowe, to i tak do tego alkoholu wróci. Znam setki takich przypadków – mówi dr Woronowicz. - Dawanie piwa bezalkoholowego dzieciom, kupowanie szampana bezalkoholowego, to nie jest nic innego jak robota handlarzy i producentów alkoholu, żeby od małego oswajać dzieci ze spożywaniem alkoholu. Żeby tylko wzdychały, kiedy będą mogły się w końcu napić tego prawdziwego – ostrzega.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

Tak mieszka Sławomir Mentzen
19 zdjęć
Sonda
Podoba ci się idea "Piwo z Mentzenem"?
M. BŁASZCZAK: SIKORSKI ZACHOWUJE SIĘ JAKBY MIAŁ 12 LAT
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR MENTZEN