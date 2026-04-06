Leszek Miller wspomina Wielkanoc w PRL-u. Ten fakt z jego przeszłości może zaskakiwać

Piotr Margielewski
2026-04-06 5:00

Wielkanoc w Polsce to czas głęboko zakorzeniony w tradycji, symbolizujący odrodzenie i nadzieję. Dla wielu to również moment rodzinnych spotkań, pysznych potraw i kultywowania obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ale czy zawsze religijny wymiar tych świąt był na pierwszym planie? Wspomnienia Leszka Millera, byłego premiera, rzucają nowe światło na to, jak Wielkanoc obchodzono w czasach PRL i jak splatała się ona z polską tożsamością, nawet dla tych, którzy od Kościoła się oddalili. Jedno ze wspomnień Millera może być dla wielu osób zaskakujące.

Leszek Miller, Aleksandra Miller, Monika Miller i inni

Autor: akpa/ AKPA

Leszek Miller, wychowany w katolickiej rodzinie, otwarcie mówił o religijnej rutynie panującej w jego domu w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jak sam wspominał, niedzielne msze i najważniejsze polskie święta, takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, były stałym elementem jego życia rodzinnego. - Było wiadomo, że trzeba chodzić co niedzielę do kościoła i obchodzić najważniejsze polskie święta, zwłaszcza Boże Narodzenie i Wielkanoc – opowiadał były premier.

Nie traktował ich jednak wyłącznie jako głęboko religijnego obowiązku. - Ja to traktowałem jako część typowej, polskiej obyczajowości, niekoniecznie przesyconej religijnym majestatem – dodał.

Od ministranta do... świeckiego świętowania

W młodości Leszek Miller był ministrantem i regularnie uczestniczył w nabożeństwach. Z biegiem lat, w okresie nastoletnim, jego związek z Kościołem osłabł. Mimo to, Wielkanoc pozostała w jego życiu ważnym świętem, choć już z innych powodów – głównie ze względu na tradycję rodzinną. W czasach, gdy państwo miało świecki charakter, a Kościół był często obiektem nacisków, prywatne celebrowanie świąt nabierało szczególnego znaczenia.

Miller podkreśla, że w jego rodzinie „praktycznie tylko dwa święta były naprawdę celebrowane – Boże Narodzenie i Wielkanoc”. Nawet jeśli jego osobisty zapał religijny zanikł, kultywowanie tych tradycji było sposobem na podtrzymanie tożsamości i więzi rodzinnych w trudnych czasach. Wielkanoc jawiła mu się więc przede wszystkim jako część polskiej tradycji, kultywowana w domu mimo świeckiego charakteru państwa.

Galeria poniżej: Leszek Miller z żoną i wnuczką i inni na oficjalnym otwarciu HALLERA6 by Bikowski

Galeria zdjęć 31

Sonda
Czy Leszek Miller był dobrym premierem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LESZEK MILLER