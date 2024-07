Letnie sukienki Agaty Dudy to hit! Idealne dla pań po 50-tce

Agata Duda ma już 52 lata, co niejako wymusza na niej uważne dobieranie ubrań, zwłaszcza w połączeniu z pełnioną przez nią funkcją pierwszej damy. Żona prezydenta osiągnęła prawdziwe mistrzostwo w dobieraniu stylizacji, które nie tylko świetnie wyglądają, ale też odejmują jej lat!

Zwłaszcza latem wybranie eleganckiego, a jednocześnie lekkiego ubioru może być dla niektórych problematyczne. Warto zainspirować się pierwszą damą! W gorące dni stawia przede wszystkim na sukienki, najczęściej sięgające kostek i z rękawem długości co najmniej 3/4. To świetny trik na słoneczne dni - zakrycie skóry przed promieniami słonecznymi daje poczucie chłodu. Trzeba to jednak zrobić za pomocą jasnego materiału, które w przeciwieństwie do ciemnych ubrań, odbija promienie.

Do tego luźne kroje zapewniają lepszą wentylację i pomaga lepiej wykorzystać powiewy wiatru do schłodzenia ciała. Warto wykorzystać inny trik Agaty Dudy i dodać cienki pasek w talii, by podkreślić i optycznie wyszczuplić sylwetkę.

Żona prezydenta nie stroni także od strojów w fantazyjne wzory! Wakacje to idealny czas, by nieco zaszaleć. Warto także pamiętać, że w tym sezonie najmodniejsze są kwiaty - czy to haftowane, czy naszyte aplikacje.

Agata Duda odejmuje sobie lat, kiedy zakłada ubrania w pastelowych kolorach - róże, beże i błękity działają lepiej niż wszelkie zabiegi kosmetyczne! Nie tylko rozświetlają cerę, ale też sprawiają, że rysy wydają się delikatniejsze. Sukienka w jasnych barwach świetnie sprawdzi się dla tych pań, które latem muszą chodzić do pracy.

Jeśli zaś ktoś nie przepada za sukienkami, też może zainspirować się Agatą Dudą i jej strojami. Ostatnio pierwsza dama jest widywana także w garniturach, ale zamiast przylegających nogawek spodni, stawia na szeroki krój. To ostatni krzyk mody, który sprawdzi się tak samo dobrze jak sukienka jeśli chodzi o ochronę przed gorącem.

W naszej galerii możesz zobaczyć kilka inspirujących strojów Agaty Dudy:

