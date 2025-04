Grzegorz Braun bez wątpienia jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych kandydatów startujących w wyborach prezydenckich 2025. O ile jego poglądy czy związane z nim afery są dość dobrze znane szerszej publiczności, to nie wszyscy jednak znają szczegóły z jego życia prywatnego.

Grzegorz Braun - pochodzenie, przodkowie. Gdzie się urodził?

Grzegorz Braun urodził się 11 marca 1967 roku w Toruniu. Jest synem Kazimierza i Zofii Braunów. Ojciec Grzegorza Brauna jest reżyserem teatralnym i profesorem nauk humanistycznych. Może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w pracy w teatrze, w tym także wielokrotnie pełnionymi funkcjami dyrektora. Wykładał w polskich i amerykańskich uniwersytetach. W jednym z wywiadów zaś opowiedział o swoim pochodzeniu.

- Moi przodkowie Baltazar i Katarzyna Braun, przybyli do Polski z Austrii około połowy XVIII wieku. Osiedlili się we Lwowie. Byli katolikami. Jest zachowane świadectwo urodzenia ich pierworodnego syna Andrzeja i jego chrztu w lwowskiej Katolickiej Katedrze Łacińskiej w 1758 r. Księgi parafialne notują chrzty ich dzieci, potem następnych pokoleń, oraz pogrzeby kolejnych członków rodziny. Nazwisko Braun jest dość popularne w Austrii, na Słowacji, w Czechach i w Niemczech. Rodzina moich przodków została na stałe w Polsce i bardzo szybko się spolonizowała. Odtąd, była po prostu rodziną polską i katolicką - mówił Kazimierz Braun w jednym z wywiadów.

Wspomniał także o swojej żonie, Zofii. Warto zwrócić uwagę, że także jest związana z teatrem.

- Oboje jesteśmy katolikami. Zawarliśmy ślub w kościele sióstr franciszkanek przy ulicy Piwnej w Warszawie w 1962 roku. Moja żona, a więc matka Grzegorza, pochodzi ze starego polskiego, rycerskiego, szlacheckiego, ziemiańskiego rodu Reklewskich, herbu Gozdawa, którego zapisana historia sięga XVI wieku. Od wieków ród Reklewskich siedział w Sandomierskim. Jeden z przodków mojej żony, Wincenty Reklewski, pułkownik Wojska Polskiego i znany poeta, zginął w wyprawie Napoleona pod Moskwą. Ojciec mojej żony, także Wincenty Reklewski, zabity przez czerwonych bandytów w grudniu 1939 roku, był właścicielem dóbr Mirogonowice - opowiadał Kazimierz Braun.

Ojciec Grzegorza Brauna podkreślił, że pochodzi z polskiej rodziny, oddanej wierze katolickiej oraz tradycji. Sam polityk już od młodości miał się bardzo interesować historią swojej rodziny, a do tego "jest dziedzicem najlepszych polskich tradycji patriotycznych i wolnościowych, a swoją wiarę manifestuje publicznie".

Rodzeństwo Grzegorza Brauna

Grzegorz Braun ma także dwie siostry - Monikę i Justynę. Ta pierwsza jest aktorką, kulturoznawczynią i nauczycielką akademicką, a na swoim koncie ma wiele publikacji. Poślubiła krytyka i historyka literatury Stanisława Beresia, z którym doczekała się trzech córek: Anny, Joanny i Anieli.

Grzegorz Braun - żona i dzieci

Grzegorz Braun jest mężem urodzonej w 1980 roku w Warszawie Aleksandry Gruziel. To dość tajemnicza postać. Wiadomo jednak, ze zawodowo zajmuje się montażem filmów, w tym także swojego męża. Para pobrała się 6 grudnia 2014 roku w kościele św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, a ceremonia odbyła się w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli była odprawiana po łacinie. Warto zaznaczyć, że wówczas polityk miał 47 lat. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci, jednak bardzo dbają o ich prywatność. Wiadomo jedynie, że ich pierwsza pociecha, Aleksander Wincenty, przyszła na świat w 2016 roku. Widać, że większość rodziny łączy wspólna pasja do sztuki - czy to teatralnej, filmowej czy do literatury. Niemal wszyscy to humaniści, którzy łączą swoje zainteresowania naukowe z pracą zawodową.

Juliusz Braun o Grzegorzu Braunie

Warto zaznaczyć, że Grzegorz Braun jest bratankiem byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i byłego prezesa TVP Juliusza Brauna. W jednym z wywiadów został zapytany, czy spotyka się z politykiem, a odpowiedź daje pewne pojęcie na temat ich relacji.

- Nie, ponieważ ja w zasadzie w Sejmie nie bywam. Poza tym od dawna jest między nami mocny dystans. Teraz relacje są zerowe. Nie widziałem go od co najmniej dwóch, a może i trzech lat. Przyjąłem też zasadę, że nie wypowiadam się na jego temat. Trudno, o sprawach rodziny rozmawiał nie będę - stwierdził Juliusz Braun.

