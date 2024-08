Ludzie nie mogą uwierzyć, co zrobili Lechowi Wałęsie! Brutalny atak na byłego prezydenta?!

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

TAJEMNICZE POSTY

Były prezydent Lech Wałęsa jest niezwykle aktywny w sieci. Polityk nie tylko dzieli się tam z fanami swoim komentarzem na wiele kwestii, ale publikuje także relacje z różnych oficjalnych wydarzeń oraz wrzuca zdjęcia z prywatnego życia. To co, jednak pojawiło się ostatnio na koncie Lecha Wałęsy jest jednak bardzo niepokojące. Na jednym z portali społecznościowych, gdzie śledzi go ponad 250 tys. osób pod nazwiskiem słynnego polskiego noblisty zostały opublikowane bardzo dziwne wpisy.

Wszystko zaczęło się w piątek późnym wieczorem, kiedy na profilu prezydenta pojawił się niestosowny filmik z TikToka o Jarosławie Kaczyńskim, w którym użyto wulgaryzmów. – Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej byłemu nie przystoi – skomentował internauta. Zaraz potem zamieszczono filmik przestawiający prowokację uliczną ze staruszką, robiącą salta i zabawny filmik z ludźmi, ćwiczącymi na siłowni. Wygląda na to, że wieczorem ktoś nagle włamał się na konto prezydenta, bo ostatni wpis, który na pewno należał do niego, udostępnił w piątek z rana, kiedy umieścił zdjęcia z Innowrocławia. – Poranek w pięknym Inowrocławiu, i spotkanie z miłymi gospodarzami – pisał wówczas Wałęsa.

FANI W SZOKU

Jego obserwujący z początku byli zniesmaczeni i bardzo zaskoczeni całą sytuacją. – Te Pana wstawki odnośnie Premiera Kaczyńskiego Panie Prezydencie są poniżej dobrego smaku. Proszę to usunąć. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej byłemu nie przystoi – ktoś napisał. – Niesamowite były Prezydent! ale siara! – skomentował inny internauta. – Wyobraźcie sobie teraz, że ci wszyscy studenci z amerykańskich szkół, które odwiedził Lech Wałęsa, zaglądają z ciekawości na profil prezydenta i widzą takie posty. Nie wiem czy to bardziej śmieszne czy smutne – oburzał się ktoś inny.

Na szczęście niektórzy fani Lecha Wałęsy szybko zorientowali się z czym mają do czynienia. – Ratunku, ktoś buchnął konto Panu Prezydentowi – zauważyła jedna z komentujących. – Dziwnym trafem zawsze przejmują w piątek wieczorem... – skomentowano.

