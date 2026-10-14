Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dała przykład i przeszła szkolenie w bazie WOT. "Z dużą dawką praktyki"

Minister zachęca do szkoleń

– Wzięłam udział i polecam. Szkolenia „wGotowości” to konkretne umiejętności, które mogą przydać się w różnych sytuacjach. Pierwsza pomoc, pakowanie plecaka bezpieczeństwa, rozpalanie ognia czy unikanie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Bez zbędnej teorii, za to z dużą dawką praktyki – opowiada nam Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. – Udział może wziąć każdy od 13. roku życia. Zainteresowanie jest ogromne, dlatego uruchomiliśmy 70 dodatkowych terminów dla chętnych w całej Polsce. Szczególnie zachęcam do szkoleń grupowych, dla znajomych, szkół, uczelni, firm czy organizacji. Wystarczy wypełnić prosty formularz, a wojsko pomoże zorganizować szkolenie w dogodnym miejscu i terminie – dodaje pełnomocnik rządu ds. wzmocnienia odporności.

Boczarska też daje przykład

Politycy opozycji czasami krytykują organizowane szkolenia, twierdząc, że nie będą przydatne w razie konfliktu zbrojnego. – Bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych. Dlatego zapraszam również posłów opozycji do zapisania się na szkolenie. Zamiast krytykować, lepiej samemu sprawdzić, jak to działa – dodaje Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceszefowej MON w szkoleniu towarzyszyła aktorka Magdalena Boczarska (48 l.). – Uważam, że to jest fantastycznie spędzonych 8 godzin – przekonuje Boczarska.