Posłowie Polski 2050 poparli nocną prohibicję... i poszli się napić [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-14 5:10

W ubiegłym tygodniu Sejm większością głosów uchwalił ustawę, która m.in. zakaże sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Po głosowaniu dwóch posłów Polski 2050 Bartosz Romowicz (38 l.) i Piotr Górnikiewicz (54 l.) udało się do klubu i raczyli się niczym innym, tylko właśnie alkoholem.

Impreza w klubie po posiedzeniu Sejmu

Wybrańcy narodu po wieczornym głosowaniu przyjechali do klubu w Fabryce Norblina. Jak widać na zdjęciach, panowie wraz ze znajomymi nie żałowali alkoholu. Co chwilę polewali sobie whisky i tak biesiadowali do godziny pierwszej w nocy. Ich nocna wizyta w klubie budzi tym większe emocje, że uchwalona ustawa wprowadza jedne z najbardziej restrykcyjnych ograniczeń sprzedaży alkoholu od lat. Nowe przepisy zakładają zakaz sprzedaży trunków w sklepach w godzinach nocnych, co ma – według autorów projektu – ograniczyć liczbę interwencji policji, bójek, zakłóceń porządku i nocnych libacji pod blokami. Rząd przekonuje, że to rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo i odciąży służby, ale przeciwnicy ustawy mówią wprost, że to kolejny krok w stronę nadmiernego regulowania życia obywateli. Wskazują też, że zakaz uderzy w małe sklepy, które często żyją z nocnej sprzedaży, a jednocześnie nie rozwiąże problemu nadużywania alkoholu.

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"Poseł ma prawo wypić drinka"

Posłowie jednak twierdzą, że ich wyjście nie miało nic wspólnego z głosowaniem. – Do mojego kolegi posła Piotra Górnikiewicza przyjechali znajomi z Tarnowa i po zakończonej pracy w tym dniu spotkaliśmy się więc na mieście, co wydaje się zupełnie czymś normalnym. Długo to nie trwało, nie więcej niż dwie godziny, bo wiedzieliśmy, że następnego dnia mamy obowiązki poselskie. I w piątek, już po godzinie 8 rano, byliśmy z posłem Górnikiewiczem w Sejmie. Poseł to zwykły człowiek i też ma prawo się spotkać się ze znajomymi i przy tym wypić drinka, oczywiście po pracy - twierdzi Bartosz Romowicz.

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ROLKI

NOCNA PROHIBICJA