Tajemnicza kobieta była wielką miłością Kaczyńskiego! Niestety, uczucie nie doprowadziło do szczęścia

Tajemnica życia uczuciowego prezesa

Wielu osobom wydaje się, że Jarosław Kaczyński kocha tylko Polskę i swoją partię, której poświęcił życie i nic poza tym się dla niego nie liczy. Jednak lata temu w jednej z książek pojawiły się sensacyjne wieści dotyczące życia uczuciowego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda w wywiadach polityk nieraz był pytany o sprawy sercowe, ale zwykle zachowywał powściągliwość.

Wystarczy wspomnieć jego wypowiedzi, która padła jeszcze w 1992 roku. - Jestem starszym panem, a starsi panowie nie powinni się zakochiwać. Od dzieciństwa chciałem być starym kawalerem. I to mi bardzo odpowiada - komentował zaledwie 43-letni wówczas Jarosław Kaczyński. Dziś takie słowa byłyby nie do pomyślenia, bo wiele osób po 40-stce dopiero znajduje miłość i próbuje się ustatkować.

Suski o stanie cywilnym prezesa. Mówił, dlaczego Kaczyński się nie ożenił

Zresztą, o stan cywilny prezesa nie był pytany tylko on sam. Dziesięć lat temu pytanie o to, dlaczego Jarosław Kaczyński się nie ożenił, zostało zadane Markowi Suskiemu. Polityk wyjawił powód, dla którego Kaczyński nie ma żony. I powiedział, że prezes tak bardzo chciał poświęcić się polityce, że na małżeństwo nie miałby czasu, a co za tym idzie, musiałby zostawić żonę:

Moim liderem jest Jarosław Kaczyński. Dla niego przyszedłem do PC i dla niego jestem w PiS. To wielki patriota, dla którego dobro Polski to najważniejsza rzecz w jego życiu. Jarosław Kaczyński poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce - stwierdził poseł PiS.

Ojciec dziewczyny stanął na drodze do szczęścia? Miłość zakończona bolesnym rozstaniem

Ale nie zawsze tak było, że to tylko dla Polski i polityki biło serce prezesa. Przed laty we wspomnianej książce uchylono rąbka tajemnicy. Była to książka "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego" autorstwa Michała Krzymowskiego. To w niej wieloletni współpracownik Kaczyńskiego wyznał, że w głowie zawróciła politykowi pewna kobieta:

- Przeciwny temu związkowi był ojciec dziewczyny. Ona później wyszła za mąż, urodziła dzieci innemu mężczyźnie i została profesorem. Po latach Jarosław wspominał o tym lekko i bez emocji, ale pani Jadwiga opowiadała mi, że prezes wbrew pozorom jest wrażliwy uczuciowy. A to była wielka miłość, zakończona bolesnym rozstaniem.

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W rozmowie z "Wprost" zaś matka Kaczyńskiego, pani Jadwiga opowiadała: - On nie jest jedynym starym kawalerem w rodzinie. Dziadek Janek i dziadek Stasiek też się nie ożenili. Kiedyś bardzo chciałam, żeby założył rodzinę, ciągle śniły mi się suknie ślubne. Miałam nawet wrażenie, że była taka pani... Ale nie pewna posłanka, o której pisały media, tylko pani muzykolog. Czy Jarek się ożeni czy nie? Tak rozmawiałyśmy często z siostrą. A on tylko się śmiał. I do dziś się śmieje, a ja to robię razem z nim - wspominała wówczas seniorka rodu.

Kaczyński szczerze o dawnej ukochanej. Powiedział to tylko raz

W 2010 roku natomiast sam Jarosław Kaczyński wrócił wspomnieniami do miłosnej relacji sprzed lat. W jednym wywiadzie dla tygodnika "Gala" wspominał:

Mówię to raz i nie chcę do tego wracać: byłem w młodości zaangażowany emocjonalnie. To się skończyło rozstaniem. Większość moich znajomych miała już wtedy rodziny, bo w tamtych czasach ludzie szybciej decydowali się na małżeństwo. Mogę tylko powiedzieć, że jestem z tą osobą w rzadkich, ale ciepłych kontaktach po dziś dzień - wyjaśnił.