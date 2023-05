Włożyła kij w mrowisko

Maja Staśko ma TAM włosy! Intymne wyznanie feministki, wielka awantura

Maja Staśko znana jest z tego, że mówi i pisze to, co myśli, niezależnie od tego, czy się komuś to podoba, czy nie. Najbardziej znana feministka młodego pokolenia otwarcie zdradza też szczegóły swojego życia, Tym razem zdecydowała się na intymne wyznanie dotyczące owłosienia! Okazuje się, że Maja Staśko ma włosy tam, gdzie wiele kobiet się goli. Pod wpisem feministki wybuchła wielka awantura.