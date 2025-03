Małgorzata Trzaskowska na Mazowszu: Spotkania, które zmieniają życie Polaków

„Po wizycie w Pasiekach Rodziny Sadowskich wyjeżdżam z poczuciem, że pszczelarstwo to coś znacznie więcej niż tylko miód. Dzięki pszczołom miodnym mamy co jeść – i to w dosłownym znaczeniu. Zapylają one całe hektary upraw rolniczych, dzięki czemu mamy nie tylko zboża, warzywa i owoce, ale nawet ubrania! Pracy pszczół nie da się zastąpić – to klucz do bioróżnorodności i dobrych plonów” – podkreślała Trzaskowska.