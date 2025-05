Małgorzata Trzaskowska na Pomorzu: rozmowy o przyrodzie, zdrowiu psychicznym i edukacji

Tak wyglądają kulisy konklawe. To tutaj zamkną kardynałów, by wybrali papieża

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Młodzież w Gdańsku: pandemia pozostawiła ślad

Małgorzata Trzaskowska rozpoczęła od spotkania z młodzieżą w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku, by rozmawiać o zdrowiu psychicznym. W spotkaniu uczestniczyli tegoroczni maturzyści, studenci, działacze społeczni oraz specjaliści z zakresu psychologii i neurologopedii. Uczestnicy podkreślali długotrwałe skutki izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. „W trakcie pandemii żyłam cały czas w strachu, a teraz odczuwam jego skutki. Jest mi bardzo trudno nawiązywać kontakty, mam ataki paniki” – mówiła jedna z uczestniczek. Inni wskazywali na ogromną presję rówieśniczą, cyberprzemoc oraz niepewność dotyczącą przyszłości. Małgorzata Trzaskowska zaznaczyła, że „nie możemy ignorować tego, z czym mierzą się młodzi ludzie. Musimy ich słuchać i zapewniać realne wsparcie psychologiczne”.

Sopot: nauczyciele o przyszłości zawodu

W Sopocie Małgorzata Trzaskowska rozmawiała z nauczycielkami i nauczycielami o wyzwaniach, przed którymi stoi polska edukacja. Uczestnicy spotkania zgodnie wskazywali na konieczność systemowych zmian w szkolnictwie, szczególnie w przygotowaniu przyszłych nauczycieli. „Studenci pedagogiki muszą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły już na etapie studiów” – podkreśliła jedna z nauczycielek.

Istotnym tematem była także ochrona uczniów przed zagrożeniami cyfrowymi. Nauczyciele proponowali, aby starsi uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami, a szkoły organizowały edukację prawną z zakresu cyberbezpieczeństwa. „Z dziećmi trzeba rozmawiać – zarówno nauczyciele jak i rodzice. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach jest kontrproduktywny, trzeba to uregulować” – stwierdzili uczestnicy spotkania.

Podsumowując swoją wizytę na Pomorzu, Małgorzata Trzaskowska zaznaczyła, że „zaangażowanie społeczne, otwartość na rozmowę i konkretne działania to najlepszy sposób na poprawę jakości życia młodzieży oraz stworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla nauczycieli”.

Pomorska „Ostoja” dla dzikich zwierząt

W czwartek, 1 maja, Małgorzata Trzaskowska odwiedziła Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” w Pomieczynie. Ośrodek od jedenastu lat udziela pomocy poszkodowanym dzikim ptakom i drobnym ssakom, umożliwiając im powrót do naturalnego środowiska. W 2024 roku pod opiekę placówki trafiło ponad 3 tysiące zwierząt, co pokazuje skalę potrzeb w regionie. Rozmowa dotyczyła nie tylko leczenia i rehabilitacji zwierząt, ale także edukacji ekologicznej, w którą angażują się dzieci i młodzież z Pomorza. Małgorzata Trzaskowska zwróciła uwagę na znaczenie takich miejsc: „Szacunek do przyrody zaczyna się od edukacji. Takie miejsca jak to uczą odpowiedzialności za otaczający nas świat” – podkreśliła.

W naszej galerii zobaczysz wizytę Małgorzaty Trzaskowskiej na Pomorzu:

QUIZ. Trzaskowski, Nawrocki czy Mentzen? Wskaż, którego z faworytów wyborów prezydenckich dotyczy ta informacja Pytanie 1 z 12 Dumnym posiadaczem psa Bąbla jest: Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki Sławomir Mentzen Następne pytanie