Małgorzata Trzaskowska zwróciła się do wszystkich Polek. Ważny apel

Małgorzata Trzaskowa jest bardzo aktywna podczas kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Nie tylko występuje z nim na wiecach, ale sama także objeżdża Polskę, by spotykać się z mieszkańcami różnych miejscowości, a przy okazji próbuje nowych dla siebie rzeczy. Ostatnio pojawiła się z mężem na wiecu w Sosnowcu, a zdjęcia z tego wydarzenia opublikowała na swoim profilu na Instagramie.

Widać, że z radością rozmawiała z wyborcami i robiła sobie wiele wspólnych zdjęć z nimi. Na tę okazję wybrała białą garsonkę z krótkim rękawem i czarnym paskiem w talii. W treści posta zaś dodała apel dla wszystkich kobiet.

- Kobiety mają głos - i ten głos ma moc. Przez całe życie przede wszystkim dbamy o innych. Teraz czas, byśmy zadbały także o siebie. O naszą przyszłość, nasze prawa, nasze bezpieczeństwo i nasz głos w sprawach, które naprawdę się liczą. Moje drogie, idźmy na wybory. Niech nas będzie widać. I słychać. Do zobaczenia przy urnach! - napisała.

Widać, że Małgorzacie Trzaskowskiej zależy przede wszystkim na wysokiej frekwencji w II turze wyborów prezydenckich oraz na tym, by zmobilizować Polki do głosowania, co spotkało się z pozytywnym odbiorem internautów.

"Jestem absolutnie za"; "Trzymamy kciuki i idziemy głosować"; "Proszę zacznijcie mobilizować te kobiety które były tak wkurzone w 2023"; "Brawo" - czytamy w komentarzach.

