Małgorzata Tusk przyłapana na ryneczku! Wiemy, co kupiła. Nie była też sama [TYLKO U NAS]

Małgorzata Tusk zdecydowanie stroni od publicznego pokazywania się u boku męża. Nie pojawia się także w mediach społecznościowych - ani sama ich nie prowadzi, ani nie pokazuje się w materiałach udostępnianych przez premier. Zrobiła wyjątek, dla córki, Kasi Tusk, z okazji Dnia Matki. Wówczas na Instagramie pokazał się filmik, w którym Małgorzata Tusk pokazywała się w różnych stylizacjach. Na co dzień jednak pozostaje w cieniu. Udało się jednak przyłapać ją na zakupach!

Małgorzata Tusk na zakupach

Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, Małgorzata Tusk udała się na sopocki ryneczek. Tam, jak zawsze u tego samego sprzedawcy, kupiła młode ziemniaki, marchew, ogórki zielone, selera i dwa opakowania jajek. To prawdziwa bomba witaminowa! Zapowiada się pyszny i zdrowy obiad. Widać, że żona premiera bardzo dba o to, co ląduje na talerzu. Warto zaznaczyć, że nie była sama - dyskretnie podążał za nią ochroniarz, który miał oko otoczenie i pilnował, by nic się jej nie stało.

Na uwagę zasługuje także stylizacja Małgorzaty Tusk. Wybrała białą, długą sukienkę w delikatne, pionowe paski, okulary przeciwsłoneczne i wygodne czarne klapki. Całość uzupełniła czarną torebką. Wyglądała niezwykle zwiewnie i lekko, w sam raz na upalne dni. Pionowe paski dodatkowo optycznie wyszczuplają sylwetkę, nadając jej smukłości, a do tego są bardzo modne. To świetny wybór wzoru dla wszystkich letnich stylizacji!

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