Żona Donalda Tuska popędziła na bazar po kapustę i jemiołę. Szykuje święta pełne tradycji

Małgorzata Tusk to perfekcyjna pani domu, która z głową przygotowuje się do świąt. Nie zostawia wszystkiego na ostatnią chwilę, tylko już wcześniej planuje, co należy przygotować. Dlatego na ponad tydzień przed świętami żona Tuska ruszyła na ulubiony bazarek, który często odwiedza, by zakupić potrzebne produkty. Na bazar zajechała luksusowym autem, a potem pognała między stragany i stoiska. Co kupiła? Można zauważyć, że kupiła dwa słoiki miodu. Szczególnie teraz, w okresie zimowym, warto korzystać z tego dobrodziejstwa natury i dodawać miód np. do herbaty. Jednak, jeśli Małgorzata Tusk kupiła dwa słoiki akurat przed świętami, to może świadczyć o tym, że będzie szykowała piernik. Święta w rodzinie Tusków będą więc tradycyjne, o czym może świadczyć też fakt, że Tuskowa nie zapomniała zajść do sklepiku po wiaderko kapusty kiszonej, najlepszej do wigilijnych przysmaków. Ale nie samymi pysznościami człowiek żyje.

Małgorzata Tusk przygotowuje nie zapomniała też o wystroju domu. Została zauważona, jak kupuje i taszczy jemiołę. Wybrała piękną, dorodną wiązankę. A wiadomo, że jemiołę zawiesza się w domu, by się pod nią... całować! Ale nie tylko, jemioła ma tajemne znaczenie: ma przynieść domownikom szczęście i pomyślność. Oby tego nie zabrakło w życiu rodziny Tusków!

Małgorzata Tusk w bytach jak z PRL poszła na bazar po zakupy

Małgorzata Tusk doskonale wie, że nawet na zakupach trzeba jakoś wyglądać. Dlatego też wybrała się na bazar w stylówce niczym z dawnych lat, ale połączonej z nowoczesnym stylem. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na jej buty. Kiedyś popularne były śniegowce, tzw. relaksy, które były wygodne i ciepłe. Nikt w nich nie miał prawa zmarznąć. Tego typu buty miała właśnie Tuskowa i prezentowała się szalenie modnie. Zresztą, zobaczcie sami na zdjęciach w naszej galerii: