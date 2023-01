Jędraszewski spotkał się z ojcem Andrzeja Dudy! Były instrukcje i śpiewy [Wideo]

Marek Jędraszewski na spotkaniu opłatkowym. Były instrukcje

Marek Jędraszewski znany jest z tego, że wali prosto z mostu. W język nie gryzł się także podczas spotkania opłatkowego, w którym uczestniczył m.in. ojciec Andrzeja Dudy. - Dziś spotykamy się z przedziwnymi dla ludzkiego rozumu wizjami człowieka. Należy powrócić do Betlejem, do żłóbka, do pierwszych wzruszeń, które trwają i które przypomniał światu św. Franciszek z Asyżu - instruował arcybiskup. - Życzę, by Państwo jako samorządowcy, głęboko przejęci ideą Betlejem, urzeczywistniali ją w swej codziennej pracy, a zwłaszcza wtedy, gdy przyjdą dni świąteczne i wzbogaceni o nowe doświadczenia, będziemy wyciągali do siebie rękę z opłatkiem, na znak przyjaźni, dobroci, życzliwości, przeproszenia i przebaczenia. Byśmy także w tym nowym 2023 roku, za słowami św. Jana Pawła II, umieli budować cywilizację miłości - podkreślił Marek Jędraszewski.

Przemówienie ojca Andrzeja Dudy na spotkaniu opłatkowym

Podczas spotkania opłatkowego przygrywał zespół. Zaśpiewano najpiękniejsze polskie kolędy. Swoje przemówienie miał także Jan Duda, który dużo mówił o sytuacji na Ukrainie. - Życzę, żeby udało się doprowadzić politykę międzynarodową do pokoju na Ukrainie - zaznaczył ojciec Andrzeja Dudy. Jego wystąpienia można posłuchać w nagraniu prezentowanym poniżej. Poza przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego i zastępcy prezydenta Krakowa w spotkaniu wzięli udział m.in. przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk.

