Maria Kaczyńska była starsza od Lecha Kaczyńskiego. Małżonków dzieliła spora różnica wieku

Paulina Jaworska
2026-04-09 15:20

Już za chwilę będziemy przeżywali kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej. Do tragedii doszło prawie 16 lat temu. Wśród tych, którzy zginęli znaleźli się też Lech i Maria Kaczyńscy. Małżonkowie byli dobraną parą, która bardzo się kochała i wspierała. Nie przeszkadzała im nawet różnica wieku, która była spora - szczególnie w czasach, gdy się pobierali. Maria była starsza od Lecha o kilka lat.

Taka naprawdę była Maria Kaczyńska

Wspomnienie Marii i Lecha Kaczyńskich

Maria i Lech Kaczyński przeżyli w małżeństwie 32 lata. Pobrali się w 1978 roku. Historia ich miłości jest bardzo ciekawa, szczególnie, że dzieliła ich spora różnica wieku. Jak się poznali? Przez przypadek. Maria mieszkała wówczas w Gdańsku i szukała lokatora do domu, w którym mieszkała, a Lech przyjechał właśnie zaczął pracę na Uniwersytecie Gdańskim i szukał dla siebie odpowiedniego lokum. To ich wspólna znajoma Mirosława Żukowska sprawiła, że ich drogi się przecięły. To ona zaaranżowała spotkanie: – Była zima, a Leszek nie lubił nosić czapek. Tego dnia było wietrznie i miał kompletnie rozwichrzone włosy – wspomina po latach Żukowska. Maria przedstawiała go właścicielom domu i Lech zamieszkał po sąsiedzku.

Tak się zaczęła ich znajomość, która szybko przerodziła się w miłość. Chociaż byli różni, to znaleźli wspólni język. Lech Kaczyński był typem pogrążonego w swoich myślach naukowca, a Maria (z domu Mackiewicz) twardo stąpała po ziemi. Dzieliło ich też coś jeszcze, a mianowicie wiek. Maria Kaczyńska była o 7 lat starsza od swego męża Lecha Kaczyńskiego. Ona urodziła się w 1942 roku, a on przyszedł na świat w 1949 roku.

Maria i Lech Kaczyńscy. Takim małżeństwem byli

Dwa lata po ślubie, w 1980 roku, na świat przyszła ich jedyna córka Marta. Dziewczynka stała się ich oczkiem w głowie. Jednak, gdy córka była mała, Lech został internowany i to Maria musiała wziąć na siebie całą opiekę nad Martą. - Nie było to łatwe, pierwsze tygodnie przepłakałam, ale potem wzięłam się w garść. To był najtrudniejszy okres w moim życiu - mówiła po latach Maria Kaczyńska. 

Małżonkowie zawsze mocno się wspierali i bardzo szanowali. Tworzyli zgrany duet. Niestety, los chciał, że tragicznie zginęli razem w katastrofie smoleńskiej. Patrząc na ich historię, słowa wypowiedziane kiedyś przez Marię Kaczyńską poruszają z podwójną mocą. Co takiego mówiła? - Będę zawsze stać u boku Leszka, opiekować się nim aż do śmierci. Jestem ostoją męża. Przy mnie czuje się bezpiecznie. Nie wyobrażam sobie, żeby jednego z nas miało zabraknąć. Najlepiej, żebyśmy odeszli razem… - powiedziała kiedyś. 

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ MARII KACZYŃSKIEJ: TAKĄ JĄ ZAPAMIĘTANO

Tak zmieniała się Maria Kaczyńska
Galeria zdjęć 11
Pytanie 1 z 12
Maria Kaczyńska z domu miała na nazwisko:
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIA KACZYŃSKA
LECH KACZYŃSKI